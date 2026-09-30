Казахстан и Aurubis могут запустить проекты по переработке меди

Президент Касым-Жомарт Токаев встретился с председателем наблюдательного совета Aurubis AG Фрицем Варенхольтом. Стороны обсудили перспективы совместных инвестиционных проектов в горно-металлургическом комплексе Казахстана.

Глава государства отметил, что Германия является одним из ключевых экономических и технологических партнеров Казахстана в Европе. Одной из приоритетных задач отечественной промышленности Президент назвал переход от сырьевой модели к глубокой переработке металлов, внедрению современных технологий и производству продукции с высокой добавленной стоимостью.

В числе перспективных направлений сотрудничества стороны рассмотрели комплексную переработку сложного медьсодержащего сырья, извлечение попутных металлов, развитие рециклинга и локализацию последующих производственных переделов.

Отдельное внимание было уделено сотрудничеству национальной компании «Тау-Кен Самрук» и Aurubis. Речь идет о переработке медного металлолома и техногенных минеральных образований непосредственно в Казахстане.

По итогам встречи стороны рассмотрели возможность разработки совместного плана действий для реализации перспективных проектов.

Развитие глубокой переработки сырья соответствует обозначенному Казахстаном курсу на увеличение доли продукции с высокой добавленной стоимостью и расширение промышленной кооперации с Германией. Ранее Токаев также называл Германию одним из основных инвесторов в казахстанскую экономику и заявлял о заинтересованности страны в дальнейшем развитии инвестиционного партнерства.