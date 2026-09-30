Казахстан и Aurubis могут запустить проекты по переработке меди
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Президент Касым-Жомарт Токаев встретился с председателем наблюдательного совета Aurubis AG Фрицем Варенхольтом. Стороны обсудили перспективы совместных инвестиционных проектов в горно-металлургическом комплексе Казахстана.
Глава государства отметил, что Германия является одним из ключевых экономических и технологических партнеров Казахстана в Европе. Одной из приоритетных задач отечественной промышленности Президент назвал переход от сырьевой модели к глубокой переработке металлов, внедрению современных технологий и производству продукции с высокой добавленной стоимостью.
В числе перспективных направлений сотрудничества стороны рассмотрели комплексную переработку сложного медьсодержащего сырья, извлечение попутных металлов, развитие рециклинга и локализацию последующих производственных переделов.
Отдельное внимание было уделено сотрудничеству национальной компании «Тау-Кен Самрук» и Aurubis. Речь идет о переработке медного металлолома и техногенных минеральных образований непосредственно в Казахстане.
По итогам встречи стороны рассмотрели возможность разработки совместного плана действий для реализации перспективных проектов.
Развитие глубокой переработки сырья соответствует обозначенному Казахстаном курсу на увеличение доли продукции с высокой добавленной стоимостью и расширение промышленной кооперации с Германией. Ранее Токаев также называл Германию одним из основных инвесторов в казахстанскую экономику и заявлял о заинтересованности страны в дальнейшем развитии инвестиционного партнерства.
Самое читаемое
- Что изменится в Казахстане с 1 октября
- Путь к Туркменистану сократят почти втрое: что происходит на трассе в Мангистау
- Сдать старую машину и получить скидку на новую: что известно о программе в Алматы
- 583 казахстанок обязали вернуть декретные: почему фонд требует деньги обратно
- «Погибшая неоднократно обращалась в полицию»: четверо экс-полицейских взяты под стражу