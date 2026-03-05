Сенат рассмотрел и одобрил закон "О ратификации Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Федеральным правительством Австрийской Республики о реадмиссии и транзите лиц с незаконным пребыванием", сообщает корреспондент BAQ.KZ.

Что предусматривает соглашение

Документ был подписан в Астане 28 февраля 2025 года. Он регулирует порядок возвращения лиц, которые незаконно находятся на территории Казахстана или Австрии, а также их транзит через территории двух государств.

Как отметил председатель Комитета по конституционному законодательству Нурлан Бекназаров, соглашение создает правовую основу для эффективного взаимодействия стран в борьбе с нелегальной миграцией.

Соглашение закрепляет основные понятия, включая «гражданин», «гражданин третьего государства», «лицо без гражданства», «лицо с незаконным пребыванием», «реадмиссия» и «транзит». Также документ определяет порядок подачи и рассмотрения запросов о возвращении таких лиц, сроки ответов, правила оформления проездных документов и передачи граждан.

Как будет организован процесс

В соглашении прописаны процедуры идентификации личности, включая документальное подтверждение и проведение собеседований.

Также регулируются условия транспортировки лиц различными видами транспорта, в том числе воздушным и наземным. Отдельно определен порядок транзита граждан третьих государств и лиц без гражданства.

Документ предусматривает меры по защите персональных данных и распределяет финансовые обязательства сторон, связанные с транспортными и транзитными расходами.

Со стороны Казахстана реализацией соглашения будет заниматься Министерство внутренних дел. В Австрии ответственным органом определено Федеральное ведомство по делам иммиграции и предоставления убежища.

С какими еще странами есть соглашения

В Сенате отметили, что Казахстан уже заключил аналогичные соглашения о реадмиссии с 21 государством. Среди них Кыргызстан, Таджикистан, Узбекистан, Россия, Германия, Швейцария, Чехия, Латвия, Литва, Норвегия, Беларусь, Венгрия, Бельгия, Нидерланды, Люксембург, Молдова, Польша, Эстония, Сербия, Франция и Италия.

По данным комитета, ратификация соглашения позволит укрепить сотрудничество в борьбе с незаконной миграцией и трансграничной организованной преступностью. Реализация документа не потребует дополнительных расходов из государственного бюджета.