Президент Азербайджана Ильхам Алиев прибыл в Астану с государственным визитом по приглашению Касым-Жомарта Токаева. Это уже третий визит азербайджанского лидера в Казахстан за последние три года, что подчёркивает высокий уровень доверия и стратегического партнёрства между двумя странами. В 2023 году товарооборот между Казахстаном и Азербайджаном достиг $533 млн, а объём перевозок по Срединному коридору вырос на 62% – до 4,5 млн тонн. В ходе визита стороны планируют подписать новые соглашения в сферах инвестиций, транспорта, энергетики и цифровизации, которые придадут сотрудничеству дополнительный импульс. Какое значение имеет этот визит и какие перспективы он открывает для двусторонних отношений – узнала корреспондент BAQ.KZ.

Тюркская консолидация и новые политические сигналы

Приглашение Алиева в Казахстан вскоре после июльского саммита ОТГ – не случайность. Это демонстрация политической синхронизации и сближения ключевых тюркских столиц. В 2022 году стороны подписали Декларацию о союзничестве и стратегическом партнёрстве, а в 2024-м совместно открыли Центр имени Курмангазы в Физули – первый проект Центральной Азии по восстановлению Карабаха. Всё это свидетельствует о растущем уровне доверия и готовности выстраивать союзническую модель взаимодействия.

Политолог Алмас Аубекеров подчёркивает, что качественный сдвиг в отношениях обусловлен совокупностью факторов.

"В последние годы наметился явный подъем казахстанско-азербайджанских отношений благодаря совокупности геополитических и экономических факторов. Во-первых, на фоне глобальных изменений (включая санкционные риски) оба государства укрепляют сотрудничество, опирающееся на совпадающие национальные интересы. Президент Алиев отмечает, что политический диалог отличается высокой прочностью и доверием – отношения выстроены на стратегическом видении и взаимной поддержке", - рассказал Алмас Аубекеров.

Алиев посетит Казахстан уже в третий раз за последние три года – динамика встреч на высшем уровне отражает не только высокий уровень политического доверия, но и растущее значение тандема для региональной стабильности. Это сотрудничество укладывается в более широкую концепцию тюркской интеграции, где Казахстан и Азербайджан стремятся превратить культурно-историческое единство в реальные экономические и геополитические проекты.

"Казахстанско-азербайджанский тандем играет ключевую роль в рамках тюркской интеграции, но основывается на прагматизме и суверенном равноправии. Их союзнические отношения фактически стали “якорем” тюркского сотрудничества: на базе общего историко-культурного фундамента они выстраивают современные проекты в интересах всех сторон. Через ОТГ Баку и Астана продвигают экономические инициативы – от сопряжения транспортных коридоров до совместных инвестфондов – превращая тюркское единство из деклараций в реальные дела", - считает Аубекеров.

Экономическое измерение: рост торговли и его ограничения

Несмотря на политическое сближение, в торгово-экономических отношениях сохраняются структурные проблемы. По данным Комитета по статистике РК, товарооборот между Казахстаном и Азербайджаном в 2023 году достиг $533 млн, что на 15% выше, чем в 2022-м. Однако поставленная обеими сторонами цель в $1 млрд пока не достигнута.

"Несмотря на рост торговли, достичь планки в $1 млрд пока не удалось из-за ряда объективных ограничений. Во-первых, структура взаимной торговли остается узкой: Казахстан в основном экспортирует в Азербайджан сырье (металлы, нефть, зерно), а Азербайджан – трубы, алюминий и продовольствие. Это означает неиспользованный потенциал – нынешний товарооборот ($533 млн в 2024 году) покрывает лишь малую часть возможного взаимодействия", - отметил политолог.

Серьёзным барьером долгое время оставалась логистика. Отсутствие общей границы вынуждает развивать морскую и железнодорожную инфраструктуру, а также цифровые торговые коридоры. Сегодня стороны активно инвестируют в модернизацию портов, расширение флота и запуск Digital Trade Corridor, что постепенно снимает ограничения.

"За пять лет торговля выросла в 5 раз, превысив $500 млн, а за январь–август 2025 года объем уже достиг $547 млн, втрое превзойдя прошлый год. Перспективы весьма благоприятные – планируется расширить экспорт из Казахстана на 130 новых видов товаров, создаются совместные инвестфонды. При дальнейшей модернизации логистики и диверсификации ассортимента цель $1 млрд вполне достижима в ближайшей перспективе", - добавил Аубекеров.

Срединный коридор: синергия вместо конкуренции

Ключевым направлением взаимодействия остаётся развитие Срединного коридора – стратегического маршрута, соединяющего Китай и Европу через Казахстан, Каспийское море, Азербайджан, Грузию и Турцию. В условиях санкционных рисков и перестройки глобальной логистики это направление приобретает особую значимость. В 2022 году объём перевозок по Транскаспийскому маршруту вырос вдвое – до 3,2 млн тонн, а к 2024 году достиг 4,5 млн тонн.

"Сотрудничество по Срединному коридору и каспийскому транспортному узлу носит стратегический характер и выгодно обоим странам. Казахстан и Азербайджан фактически связывают Азию и Европу, предлагая наиболее эффективный и безопасный маршрут вне санкционных рисков", - пояснил Аубекеров.

В 2025 году стороны планируют создание единого оператора Транскаспийского маршрута, развитие портов Актау и Алят и внедрение цифровых решений, которые позволят сократить сроки перевозок и унифицировать таможенные процедуры. Всё это усиливает позиции Казахстана и Азербайджана как ключевых транзитных звеньев на евразийской карте.

"Конкуренция между сторонами минимальна. Напротив, реализация коридора требует тесного тандема: успех одного звена напрямую повышает выгоды другого. Именно поэтому подход Астаны и Баку основан не на конкуренции, а на принципе "сложения и умножения" возможностей", - рассказал спикер.

Энергетика и Каспий: стабильность и согласованность

Энергетика остаётся одной из ключевых сфер сотрудничества. Казахстан активно использует нефтепровод Баку–Тбилиси–Джейхан как альтернативный маршрут экспорта нефти. В 2023 году по этому каналу было транспортировано 3,4 млн тонн, а к 2027 году планируется увеличить объём до 7 млн тонн.

Сотрудничество опирается и на Конвенцию о правовом статусе Каспийского моря, подписанную в 2018 году. Она стала важной вехой в разграничении морских границ и определении правил использования природных ресурсов.

"Конвенция 2018 года стала поворотным моментом, и Казахстан с Азербайджаном строго следуют ее положениям. Конвенция четко разграничивает суверенные права прикаспийских стран, разрешает прокладку трубопроводов и кабелей по дну при экологических гарантиях, закрепляет свободу транзита и запрет присутствия некаспийских вооруженных сил. Между странами не осталось спорных вопросов – договоры о разграничении дна были заключены еще в 1990-х и 2000-х годах. Неурегулированные моменты скорее касаются остальных прикаспийских стран и обсуждаются в рамках специальной Рабочей группы МИД", - подчеркнул Алмас Аубекеров.

Испытание на прочность: авиапроисшествие и трёхсторонний диалог

Одним из событий, проверивших на прочность сотрудничество Казахстана, Азербайджана и России, стало авиапроисшествие с рейсом AZAL в декабре 2024 года под Актау. Катастрофа, унёсшая жизни десятков пассажиров, могла стать источником дипломатического кризиса, однако в итоге превратилась в пример ответственного взаимодействия и укрепления трёхстороннего диалога.

"Авиапроисшествие с рейсом AZAL в декабре 2024 года стало испытанием для треугольника “Азербайджан–Казахстан–Россия”, но в итоге привело к усилению их взаимодействия. После трагического крушения все три страны быстро включились в совместное расследование – по нормам ICAO его возглавил Казахстан при участии азербайджанских, российских и международных экспертов", - отметил Алмас Аубекеров.

Москва официально извинилась перед Баку, а Владимир Путин лично объяснил обстоятельства инцидента. Прозрачность расследования, оперативный обмен информацией и совместные решения – от компенсаций пострадавшим до оценки технических причин – позволили не только избежать обострения, но и укрепить атмосферу доверия.

"Такая откровенность предотвратила рост недоверия и показала, что даже сложные вопросы могут решаться путем диалога. Баку, получив разъяснения, высоко оценил сотрудничество Москвы и Астаны в расследовании. В результате этот инцидент, хотя и был драматичным, укрепил коммуникацию между Казахстаном, Азербайджаном и Россией – страны убедились в необходимости тесной координации ради безопасности", - подчеркнул эксперт.

Политический сигнал и значение визита

Предстоящая поездка Алиева в Астану имеет не только экономическое, но и глубокое политическое измерение.

"Грядущий визит президента Алиева в Казахстан носит выразительный политический характер, сигнализируя о высокой степени взаимного доверия и стратегической сплоченности двух стран. Сам формат государственного визита подчеркивает приоритетность отношений – лидеры демонстрируют, что рассматривают друг друга как союзников, способных совместно решать региональные задачи", - считает Алмас Аубекеров.

Ожидается подписание соглашений о развитии портовой инфраструктуры, о создании совместного индустриального хаба в Западном Казахстане, о признании образовательных документов и расширении культурного обмена. Важной инициативой может стать и учреждение совместного инвестиционного фонда, который будет финансировать проекты в логистике, энергетике, машиностроении и IT.

Казахстан и Азербайджан за три десятилетия не только избежали острых противоречий, но и превратили двусторонние отношения в опору новой евразийской архитектуры. Они не конкурируют – они усиливают друг друга. От развития Срединного коридора и "зелёной" энергетики до цифровых проектов и гуманитарного обмена – сотрудничество становится всё более многоплановым и взаимодополняющим.