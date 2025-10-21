Казахстан и Азербайджан подписали соглашения в нескольких ключевых сферах
Казахстан и Азербайджан подписали 15 соглашений.
Сегодня, 14:45
По итогам переговоров президенты приняли Совместное заявление по случаю 20-летия подписания Договора о стратегическом партнерстве и союзнических отношениях между Республикой Казахстан и Азербайджанской Республикой, передает BAQ.KZ.
В целом, в рамках государственного визита Президента Азербайджана в Казахстан было подписано 15 документов о сотрудничестве в сферах энергетики, транспорта и логистики, цифровизации и искусственного интеллекта, промышленной безопасности, здравоохранения и статистики, культурно-гуманитарных связей.
