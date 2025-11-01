Ректор Бакинского государственного университета (БГУ) Эльчин Бабаев заявил, что современные глобальные и региональные тенденции открывают новые перспективы для сотрудничества Казахстана и Азербайджана в сфере образования, науки и инноваций, передаёт BAQ.KZ.

По его словам, мировая образовательная система переживает глубокие изменения под влиянием цифровой трансформации, развития искусственного интеллекта, зелёных технологий и новых подходов к этическому управлению. Эти процессы формируют новый ландшафт высшего образования, где особое значение приобретают партнерства и научная дипломатия.

"Глобальные тенденции — от цифровизации до зелёных технологий — создают новые возможности для университетов. И Азербайджан, и Казахстан, являясь мостами между Востоком и Западом, могут возглавить эту трансформацию через академическую солидарность и совместные научные инициативы", — отметил Эльчин Бабаев.

Ректор подчеркнул, что сотрудничество Бакинского государственного университета с ведущими вузами Казахстана — Казахским национальным университетом имени аль-Фараби, Университетом Сатпаева, Каспийским университетом имени Есенова, Евразийским национальным университетом имени Гумилева и Атырауским государственным университетом — динамично развивается и выходит на новый уровень.

В БГУ действует Центр Абая, который стал важной площадкой гуманитарного и культурного взаимодействия между двумя странами. По словам Эльчина Бабаева, в ближайших планах — создание Совместного академического совета, Исследовательского и инновационного фонда, а также Сети молодых учёных, объединяющей талантливых исследователей Азербайджана и Казахстана.

"Мы готовы углублять сотрудничество, объединять ресурсы и поддерживать молодых ученых, чтобы формировать общее интеллектуальное пространство в Каспийском регионе", — подчеркнул ректор.

Он также отметил важность выставки Study in Kazakhstan, прошедшей в Баку в марте 2025 года, и совместной конференции по этике искусственного интеллекта, состоявшейся недавно. По словам Эльчина Бабаева, эти мероприятия уже продемонстрировали растущий интерес азербайджанской молодежи к обучению и научным исследованиям в Казахстане.