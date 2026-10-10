Казахстан и Азербайджан усиливают связанность Центральной Азии и Южного Кавказа

Политические и межпарламентские контакты дополняются совместными инвестициями, транспортными проектами и энергетической инфраструктурой. В Авазе Касым-Жомарт Токаев предложил расширять связанность региона, подчеркнув значение практических экономических проектов и новых маршрутов между Центральной Азией и Южным Кавказом.

Отдельное место в этой архитектуре занимает Каспий. Через него формируются транспортные и энергетические связи, способные вывести сотрудничество Казахстана и Азербайджана далеко за рамки двусторонней повестки. Развитие зеленых энергетических коридоров, рост инвестиций и новые возможности транзита постепенно превращают регион в более взаимосвязанное пространство.

Для внешних партнеров этот процесс также меняет масштаб восприятия Центральной Азии. Вместо отдельных национальных рынков формируется пространство, способное представлять общий транспортный, энергетический и инвестиционный потенциал. О том, какую роль в этом процессе играют Казахстан и Азербайджан, рассказал депутат Милли Меджлиса Азербайджана, вице-ректор ADA University Фариз Исмаилзаде.

– Еще несколько лет назад Центральную Азию и Южный Кавказ преимущественно рассматривали как два самостоятельных региона. Можно ли сегодня говорить, что политические, экономические и инфраструктурные связи постепенно объединяют их в более целостное пространство?

– Безусловно. За последние несколько лет мы стали свидетелями очень интенсивного сближения Центральной Азии и Азербайджана. Интеграция развивается сразу на нескольких уровнях: укрепляются парламентские и политические связи, растет экономическое сотрудничество, увеличиваются совместные инвестиции, появляются новые проекты.

Важно, что это уже не просто увеличение числа контактов. Разные направления начинают дополнять друг друга. У региона огромный энергетический потенциал, хорошие возможности для развития транспортных коридоров и значительный резерв для дальнейшего экономического взаимодействия.

Участие Азербайджана в центральноазиатских форматах также усиливает этот процесс. Центральная Азия и Южный Кавказ становятся значительно ближе друг к другу.

Казахстан я считаю одной из движущих сил такой интеграции. Политика, которую проводит Президент Касым-Жомарт Токаев, направлена на укрепление регионального взаимодействия и придание ему практического содержания. В результате Казахстан способствует тому, чтобы сотрудничество развивалось уже не только между отдельными государствами, а в более широком региональном формате.

– Касым-Жомарт Токаев рассматривает транспортную связанность как один из ключевых элементов регионального развития. Может ли связка Казахстан – Азербайджан изменить саму геоэкономическую роль Центральной Азии, открывая ей дополнительные маршруты через Южный Кавказ?

– Потенциал здесь очень большой. Казахстан и Азербайджан уже наращивают экономическое сотрудничество и совместные инвестиции, одновременно развиваются транспортные и энергетические проекты.

Транспортные коридоры сегодня имеют значение гораздо шире обычного транзита. Они создают новые экономические связи и расширяют возможности выхода государств региона на внешние рынки. В этом плане появляются и новые перспективы, связанные с TRIPP и развитием маршрутов через Южный Кавказ.

Мы видим Казахстан как одну из движущих сил этого процесса. Курс Президента Касым-Жомарта Токаева на развитие транспортной связанности позволяет Казахстану активно участвовать в формировании новой региональной конфигурации, а не просто пользоваться существующими маршрутами.

Если Казахстан и Азербайджан продолжат развивать эту связку, ее значение будет выходить далеко за рамки двусторонних отношений. Она способна соединять Центральную Азию с Южным Кавказом и далее с крупными международными рынками.

– В транспортной интеграции все заметнее появляется энергетическое измерение. Президент Токаев подчеркивает необходимость сочетать экономическое развитие с устойчивыми и экологически ответственными решениями. Может ли зеленая энергетика стать следующим крупным направлением сотрудничества Казахстана и Азербайджана?

– Я думаю, что это одно из наиболее перспективных направлений. Мы уже наблюдаем рост совместных инвестиций, развитие зеленых коридоров и интерес к новым энергетическим проектам.

Это показывает, что региональная интеграция становится комплексной. Транспорт обеспечивает физическую связанность, энергетические проекты создают новые экономические связи, а инвестиции делают такое сотрудничество долгосрочным.

В этом плане подход Казахстана при Президенте Касым-Жомарте Токаеве представляется очень важным. Страна активно участвует в развитии инфраструктурных и энергетических связей, которые способны работать не только на национальную экономику, но и на более тесное взаимодействие всего региона.

Казахстан и Азербайджан обладают серьезным потенциалом для развития такого сотрудничества. Если транспортные, энергетические и инвестиционные проекты будут развиваться параллельно, постепенно может формироваться более тесно связанное пространство между Центральной Азией, Каспием и Южным Кавказом.

– В конечном итоге значение региональной интеграции определяется и тем, как регион начинают воспринимать внешние партнеры. Может ли объединение транспортного, энергетического и инвестиционного потенциала позволить Центральной Азии и Азербайджану выступать перед Евросоюзом, Китаем и США уже как более самостоятельное геоэкономическое пространство?

– Думаю, именно к этому мы постепенно идем. Необходимо использовать совокупный потенциал наших государств и существующих площадок сотрудничества. Важную роль играет и взаимодействие тюркских стран, где Казахстан и Азербайджан являются очень активными участниками.

Если мы сможем создать достаточно глубокую региональную интеграцию, она станет интересна уже всему остальному миру. Тогда Центральную Азию и Азербайджан будут воспринимать не только как отдельные государства и национальные рынки, а как более взаимосвязанное пространство.

Европейский союз, Китай, США и другие крупные партнеры уже проявляют большой интерес к нашему региону. Для них его совокупный транспортный, энергетический и инвестиционный потенциал имеет значительно больший масштаб.

Поэтому региональная линия Президента Касым-Жомарта Токаева имеет значение и с точки зрения международной субъектности. Казахстан последовательно работает над усилением связей внутри региона, а чем более интегрированным становится это пространство, тем больше у него возможностей самостоятельно формировать отношения с крупнейшими внешними партнерами.

В перспективе Центральная Азия и Азербайджан могут представлять себя миру как единое взаимосвязанное пространство с серьезным экономическим, транспортным, энергетическим и инвестиционным потенциалом.