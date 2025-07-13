Казахстан и Азербайджан выходят в лидеры по поставкам нефти в Европу
В долгосрочной перспективе Казахстан и Азербайджан будут играть главную роль в обеспечении Европы нефтью.
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В недавнем докладе ОПЕК говорится о том, что до 2050 года поставки сырой нефти и конденсата в Европу будут оставаться примерно на уровне 1,6 миллиона баррелей в сутки. Хотя это существенно меньше, чем было до введения санкций, когда российская нефть свободно поступала в ЕС, такой объём поставок показывает растущую стратегическую важность альтернативных поставщиков из Каспийского региона, особенно Казахстана и Азербайджана, передает BAQ.KZ со ссылкой на EurAsia Daily.
"В документе отмечено, что из-за эмбарго Европейского союза на российскую нефть традиционные маршруты поставок были перенаправлены. Ожидается, что импорт из России и Каспийского региона в целом уменьшится с 1,8 миллиона баррелей в сутки в 2024 году до примерно 1,7 миллиона баррелей к 2030 году и снизится до 1,6 миллиона баррелей в день к концу прогнозируемого периода. При этом большая часть этих поставок будет приходиться на нероссийские объёмы, значительную часть которых составят ресурсы Казахстана и Азербайджана", - пишет агентство.
Согласно прогнозам ОПЕК, маловероятно, что поставки российской нефти в Европу вернутся к прежним объёмам, которые были до начала конфликта. Это, согласно докладу, делает Казахстан и Азербайджан более привлекательными в качестве надёжных и долгосрочных поставщиков нефти для европейского рынка.
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