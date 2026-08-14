Торговля агропродукцией между Казахстаном и Беларусью продолжает расти. По итогам 2025 года товарооборот достиг 365 млн долларов, прибавив 31% за год. Рост сохранился и в 2026 году, передает BAQ.KZ.

За январь-май взаимная торговля продукцией АПК увеличилась еще на 18%.

Теперь Казахстан рассчитывает расширить поставки продукции с более высокой добавленной стоимостью. Речь идет прежде всего о подсолнечном и сафлоровом масле, готовой бакалейной продукции, зерновых и масличных культурах, включая рапс, подсолнечник и лен.

Сейчас переработанная продукция занимает более 51% аграрного экспорта Казахстана.

Мы последовательно работаем над увеличением объемов аграрного экспорта и расширением его структуры за счет продукции с высокой добавленной стоимостью. Казахстан располагает необходимой сырьевой базой, производственными мощностями и экспортным потенциалом для обеспечения стабильных поставок на белорусский рынок, - отметил министр сельского хозяйства Айдарбек Сапаров.

Эти вопросы Сапаров обсудил с министром сельского хозяйства и продовольствия Беларуси Юрием Горловым на полях 7-го заседания Совета по агропромышленной политике ЕАЭС.

Отдельно стороны говорили о растениеводстве. Казахстан и Беларусь намерены активнее обмениваться опытом в селекции и семеноводстве, агротехнологиях и цифровых решениях.

Еще одно направление связано с животноводством. Казахстан готов делиться опытом создания крупных откормочных площадок. В стране уже работают проекты мощностью до 50 тысяч голов, развивается и сеть промышленных площадок, где одновременно могут содержаться 10 тысяч и более голов.

Белорусская сторона выразила заинтересованность в дальнейшем расширении производственной кооперации.

Практическую работу по этим направлениям продолжит совместная казахстанско-белорусская рабочая группа по сотрудничеству в сельском хозяйстве.