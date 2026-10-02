Казахстан и Беларусь подписали контракты на $100 млн: что будут поставлять
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По итогам официального визита премьер-министра Казахстана в Минск заключены контракты и соглашения на сумму более $100 млн. Речь идёт о промышленной кооперации, поставках автомобилей и агропромышленной продукции. По словам министра торговли и интеграции Армана Шаккалиева, товарооборот между Казахстаном и Беларусью в 2025 году составил около $1,2 млрд.
За семь месяцев 2026 года казахстанский экспорт в Беларусь вырос более чем на 35%. В частности, ТОО «Hyundai Trans Auto» поставит белорусской компании «Эр Си Эм» 790 единиц коммерческой техники в 2027–2028 годах. Стоимость контракта составит не менее $30 млн.
При этом подтверждённый экспортный потенциал казахстанских автопроизводителей на белорусском рынке оценивается до 4,5 тысячи автомобилей в год. Кроме того, стороны договорились о поставках казахстанских напитков и развитии других направлений сотрудничества.
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