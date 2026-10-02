  • Главная
  • Новости
  • Казахстан и Беларусь подписали контракты на $100 млн: что будут поставлять

Казахстан и Беларусь подписали контракты на $100 млн: что будут поставлять

2 Октября 2026, 00:19
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Минторговли РК 2 Октября 2026, 00:19
2 Октября 2026, 00:19
75
Фото: Минторговли РК

По итогам официального визита премьер-министра Казахстана в Минск заключены контракты и соглашения на сумму более $100 млн. Речь идёт о промышленной кооперации, поставках автомобилей и агропромышленной продукции. По словам министра торговли и интеграции Армана Шаккалиева, товарооборот между Казахстаном и Беларусью в 2025 году составил около $1,2 млрд.

За семь месяцев 2026 года казахстанский экспорт в Беларусь вырос более чем на 35%. В частности, ТОО «Hyundai Trans Auto» поставит белорусской компании «Эр Си Эм» 790 единиц коммерческой техники в 2027–2028 годах. Стоимость контракта составит не менее $30 млн.  

При этом подтверждённый экспортный потенциал казахстанских автопроизводителей на белорусском рынке оценивается до 4,5 тысячи автомобилей в год.  Кроме того, стороны договорились о поставках казахстанских напитков и развитии других направлений сотрудничества.

Самое читаемое

Наверх