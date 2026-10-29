Казахстан и Беларусь укрепляют сотрудничество в сфере библиотечного дела
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29–30 октября в Минске проходит XIII Международный конгресс «Библиотека как феномен культуры». В рамках мероприятия Национальная академическая библиотека Республики Казахстан и Национальная библиотека Беларуси подписали меморандум о стратегическом сотрудничестве.
Документ предусматривает обмен книжными и информационными ресурсами, организацию совместных выставок и проектов, а также профессиональный обмен опытом между специалистами двух стран.
На пленарном заседании директор Национальной академической библиотеки Казахстана Кумис Сеитова выступила с докладом «Роль библиотек в развитии культуры чтения и формировании читающей нации: опыт Казахстана».
В своём выступлении она уделила особое внимание модернизации библиотечной инфраструктуры, поддержке отечественной литературы и продвижению чтения. Также были представлены результаты исследований читательского поведения, рассмотрены вопросы вовлечения населения в регулярное чтение и цифровой трансформации библиотек.
Подписание меморандума стало важным шагом в развитии профессиональных связей между библиотеками Казахстана и Беларуси. Стороны подтвердили готовность расширять сотрудничество, обмениваться опытом и реализовывать совместные инициативы, направленные на развитие библиотечного дела и популяризацию чтения.
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