Казахстан и Беларусь укрепляют сотрудничество в сфере библиотечного дела

29–30 октября в Минске проходит XIII Международный конгресс «Библиотека как феномен культуры». В рамках мероприятия Национальная академическая библиотека Республики Казахстан и Национальная библиотека Беларуси подписали меморандум о стратегическом сотрудничестве.

Документ предусматривает обмен книжными и информационными ресурсами, организацию совместных выставок и проектов, а также профессиональный обмен опытом между специалистами двух стран.

На пленарном заседании директор Национальной академической библиотеки Казахстана Кумис Сеитова выступила с докладом «Роль библиотек в развитии культуры чтения и формировании читающей нации: опыт Казахстана».

В своём выступлении она уделила особое внимание модернизации библиотечной инфраструктуры, поддержке отечественной литературы и продвижению чтения. Также были представлены результаты исследований читательского поведения, рассмотрены вопросы вовлечения населения в регулярное чтение и цифровой трансформации библиотек.

Подписание меморандума стало важным шагом в развитии профессиональных связей между библиотеками Казахстана и Беларуси. Стороны подтвердили готовность расширять сотрудничество, обмениваться опытом и реализовывать совместные инициативы, направленные на развитие библиотечного дела и популяризацию чтения.