Казахстан и Бельгия договорились о сотрудничестве в лечении рака
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Казахстанские онкологи могут поехать учиться в Брюссель, а лечение рака протонами станет доступнее, в том числе для детей. 12 октября Национальный научный онкологический центр Казахстана подписал меморандум с Университетской больницей Брюсселя. Это первый шаг большого партнерства, которое Минздрав обсудил с бельгийской делегацией в Астане.
С чего начали
Протонную терапию в Казахстане уже освоили. В Астане работает первый в Центральной Азии центр, где опухоли облучают пучком протонов. Но этого мало. Страна хочет шире применять метод, лучше диагностировать рак и растить своих специалистов.
Здесь Бельгии есть что предложить. Бельгийская компания IBA работает в Казахстане больше десяти лет. На ее пяти циклотронах у нас уже производят радиофармпрепараты, без которых не обходится диагностика рака. Теперь компания предлагает развивать протонную терапию дальше, отдельно для лечения детей.
Учиться у тех, кто уже умеет
Меморандум с брюссельской больницей касается сразу трех вещей, лечения, обучения врачей и науки. Казахстан рассчитывает на стажировки своих медиков в бельгийских клиниках, обмены, совместные исследования и дистанционное обучение. Бельгийцы готовы делиться опытом лечения сложных и редких болезней, включая детскую онкологию.
«Казахстан открыт к диалогу и развитию взаимовыгодного сотрудничества с Бельгией в сфере здравоохранения. Для нас эта встреча – возможность ближе ознакомиться с опытом и экспертизой бельгийских компаний, а также определить перспективные направления совместной работы», – сказала министр здравоохранения Акмарал Альназарова.
Стройка онкологической службы при этом продолжается. В стране расширяют сеть ПЭТ-центров, а до 2029 года планируют открыть пять новых онкологических центров.
Не только онкология
Бельгийцы привезли и другие идеи. Например, протезы, которые делают по 3D-скану тела пациента с помощью цифрового моделирования, чтобы они точнее подходили человеку. И онлайн-платформы для обучения медиков.
Еще одно предложение касается больничного мусора. Медицинские отходы бельгийцы предлагают обеззараживать без сжигания, прямо в больницах.
Обе стороны подтвердили, что намерены развивать сотрудничество в здравоохранении и дальше.
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