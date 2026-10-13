Казахстан и Бельгия договорились о сотрудничестве в лечении рака

Казахстанские онкологи могут поехать учиться в Брюссель, а лечение рака протонами станет доступнее, в том числе для детей. 12 октября Национальный научный онкологический центр Казахстана подписал меморандум с Университетской больницей Брюсселя. Это первый шаг большого партнерства, которое Минздрав обсудил с бельгийской делегацией в Астане.

С чего начали

Протонную терапию в Казахстане уже освоили. В Астане работает первый в Центральной Азии центр, где опухоли облучают пучком протонов. Но этого мало. Страна хочет шире применять метод, лучше диагностировать рак и растить своих специалистов.

Здесь Бельгии есть что предложить. Бельгийская компания IBA работает в Казахстане больше десяти лет. На ее пяти циклотронах у нас уже производят радиофармпрепараты, без которых не обходится диагностика рака. Теперь компания предлагает развивать протонную терапию дальше, отдельно для лечения детей.

Учиться у тех, кто уже умеет

Меморандум с брюссельской больницей касается сразу трех вещей, лечения, обучения врачей и науки. Казахстан рассчитывает на стажировки своих медиков в бельгийских клиниках, обмены, совместные исследования и дистанционное обучение. Бельгийцы готовы делиться опытом лечения сложных и редких болезней, включая детскую онкологию.

«Казахстан открыт к диалогу и развитию взаимовыгодного сотрудничества с Бельгией в сфере здравоохранения. Для нас эта встреча – возможность ближе ознакомиться с опытом и экспертизой бельгийских компаний, а также определить перспективные направления совместной работы», – сказала министр здравоохранения Акмарал Альназарова.

Стройка онкологической службы при этом продолжается. В стране расширяют сеть ПЭТ-центров, а до 2029 года планируют открыть пять новых онкологических центров.

Не только онкология

Бельгийцы привезли и другие идеи. Например, протезы, которые делают по 3D-скану тела пациента с помощью цифрового моделирования, чтобы они точнее подходили человеку. И онлайн-платформы для обучения медиков.

Еще одно предложение касается больничного мусора. Медицинские отходы бельгийцы предлагают обеззараживать без сжигания, прямо в больницах.

Обе стороны подтвердили, что намерены развивать сотрудничество в здравоохранении и дальше.