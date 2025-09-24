На полях 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН прошла встреча президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева с премьер-министром Бельгии Бартом де Вевером, передает BAQ.KZ со ссылкой на Акорду. Глава государства подчеркнул важность долгосрочного сотрудничества с Бельгией, отметив, что страна входит в десятку крупнейших инвесторов Казахстана.

В прошлом году объем двусторонней торговли достиг почти полумиллиарда долларов. В ходе переговоров стороны обсудили потенциал дальнейшего развития экономических связей, в частности в сферах критически важных минералов, нефтехимии, сельского хозяйства, промышленности, транспорта и логистики, искусственного интеллекта, финансов, туризма и образования. Барт де Вевер выразил благодарность за возможность встречи и передал Президенту Казахстана наилучшие пожелания Короля Филиппа.