Казахстан и Бельгия обсудили совместные проекты по критическим минералам

Казахстан и Бельгия хотят расширить сотрудничество в сфере критически важных минералов – от добычи и переработки до научных разработок и выпуска высокотехнологичной продукции. Эти вопросы обсудили на казахско-бельгийском круглом столе в Nazarbayev University с участием Короля Филиппа, Королевы Матильды и Премьер-министра Олжаса Бектенова, передает BAQ.KZ со ссылкой на Правительство.

Король Филипп отметил, что критические минералы становятся основой современной промышленности и технологий, а Бельгия готова делиться опытом взаимодействия науки и бизнеса.

«Критические минералы являются основой современной экономики, создавая "каркас" для технологий, промышленности и безопасности. В Бельгии успешно действует модель эффективного сотрудничества между университетской наукой и промышленным сектором, основанная на полном доверии. Мы готовы развивать совместную работу с Казахстаном в таком же духе. Мы глубоко впечатлены видением Казахстана по трансформации богатых минеральных ресурсов и активов страны в будущую индустрию», – сказал Король Филипп.

Участники круглого стола обсудили совместные промышленные и научные проекты, развитие переработки сырья, гидрометаллургии и повторного использования промышленных отходов.

Отдельно речь шла о том, как Казахстан может переходить от продажи сырья к выпуску продукции с более высокой добавленной стоимостью.

Королю и Королеве также показали разработки казахстанских ученых. Специалисты Института новых материалов и энергетических технологий представили технологии использования отечественных запасов лития и никеля для производства материалов для аккумуляторов.

Еще одно направление связано с редкоземельными элементами и возможностью создавать на их основе продукцию для высокотехнологичных отраслей.

Бельгийской делегации также представили разработки в сфере искусственного интеллекта – казахстанскую языковую модель KAZ-LLM, системы машинного перевода и робототехнические решения.

Отдельный интерес представляет применение ИИ в горно-металлургической отрасли. Казахстанские ученые рассматривают это направление как одну из возможных сфер совместных исследований с бельгийскими партнерами.

На встрече также обсуждались цифровизация недропользования и развитие Транскаспийского международного транспортного маршрута как одного из путей доставки продукции на европейские рынки.

Правительство Казахстана сообщило, что реализация договоренностей, достигнутых во время визита Короля Филиппа, будет находиться на особом контроле.