Казахстан и Binance договорились о стейблкоине и развитии платежей цифровыми активами

Казахстан и Binance расширяют сотрудничество в сфере цифровых активов. В Астане стороны договорились работать над выпуском стейблкоина, платежной инфраструктурой и новыми финансовыми сервисами. Параллельно Binance Pay начинает партнерство с Alatau City Bank, передает BAQ.KZ.

Договоренности достигнуты во время встречи заместителя Премьер-министра, министра искусственного интеллекта и цифрового развития Жаслана Мадиева с основателем Binance Чанпэном Чжао в Международном центре ИИ Alem.ai.

Стороны обсудили цифровую экономику Казахстана, развитие новых технологий и вычислительной инфраструктуры.

«Сегодня Казахстан переходит к следующему этапу развития рынка цифровых активов от формирования регуляторной среды к созданию инфраструктуры и практических решений. Наша задача сформировать условия, при которых новые финансовые технологии будут работать на развитие экономики, привлечение инвестиций и появление новых цифровых сервисов», - сказал Жаслан Мадиев.

Два меморандума и Binance Pay

Во время визита подписали два меморандума. Первый заключен между Binance и Министерством искусственного интеллекта и цифрового развития, второй с Международным финансовым центром «Астана».

Первый документ охватывает цифровые активы, вычислительную инфраструктуру и платежные решения.

Среди направлений названы выпуск стейблкоина в Казахстане, развитие платежей с цифровыми активами, пересмотр налоговых и судебных подходов в этой сфере и запуск новых продуктов и сервисов.

Второй меморандум касается сотрудничества в рамках Программы инвестиционного налогового резидентства.

Отдельно была представлена интеграция Binance Pay с Alatau City Bank.

Чжао показали CryptoCity и Data Center Valley

Делегации представили концепцию CryptoCity в Alatau City и проект Data Center Valley.

CryptoCity рассматривается как площадка для работы с цифровыми финансовыми сервисами, а Data Center Valley нацелен на развитие вычислительных мощностей и укрепление позиций Казахстана как регионального центра ИИ.

Чанпэн Чжао посетил и образовательные проекты Astana Hub, TUMO Astana и Tomorrow School, которые готовят специалистов для технологического сектора.

«Казахстан сегодня демонстрирует очень динамичное развитие цифровой экономики. Особенно впечатляет масштаб проектов, которые объединяют технологии, образование, инфраструктуру и новые подходы к развитию городской среды», - сказал Чжао.

По его словам, визит позволил увидеть, как проекты реализуются на практике, и обсудить дальнейшее сотрудничество.

Власти Казахстана рассчитывают перейти от регулирования цифровых активов к запуску работающей инфраструктуры, платежных решений и новых сервисов. Отдельный акцент сделан на привлечении инвестиций, развитии вычислительных мощностей и подготовке специалистов для технологического рынка.