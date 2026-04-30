Казахстан и Чехия: новый импульс в промышленности и логистике
В условиях трансформации глобальной экономики и усиления геоэкономической конкуренции роль Центральной Азии, в том числе Казахстана, на международной арене заметно возрастает. Визит премьер-министра Чехии Петра Фиалы в Казахстан рассматривается как наглядное подтверждение этих процессов.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
По мнению декана Высшей школы управления и бизнеса исследовательского университета имени М. Ауэзова, кандидата экономических наук, ассоциированного профессора Марата Сейдахметова, этот визит является не просто шагом к укреплению двусторонних отношений, но и важным этапом формирования новых экономических связей.
Эксперт отмечает, что значение Центральной Азии, особенно Казахстана, для Европы продолжает расти.
В современных условиях перестройка цепочек поставок, вопросы энергетической безопасности и необходимость выхода на новые рынки заставляют европейские страны искать надежных партнеров. В этом контексте Казахстан, обладающий значительными ресурсами, транзитным потенциалом и многовекторной внешней политикой, становится важным партнером для Европы.
Премьер-министр Чехии Петр Фиала посетил Казахстан на фоне трансформации мировой экономики и изменения торговых потоков. Насколько, на ваш взгляд, Центральная Азия, и особенно Казахстан, становится важнее для европейских стран?
- Визит Петра Фиалы в Казахстан - это не просто дипломатическое событие, а отражение более глубоких геоэкономических изменений. Сегодня мировая экономика переживает перестройку цепочек поставок, диверсификацию источников энергии и поиск новых рынков. В этих условиях Центральная Азия, особенно Казахстан, становится все более значимой для Европы.
Во-первых, Казахстан - страна с богатой ресурсной базой. Он рассматривается как альтернативный и надежный поставщик нефти, газа, урана и редких металлов. На фоне стремления Европейского союза снизить зависимость от России роль Казахстана существенно возрастает.
Во-вторых, усиливается транспортно-логистическое значение. Казахстан, находясь в центре региона, выполняет функцию транзитного моста между Европой и Китаем. Особенно возрастает значение Транскаспийского международного транспортного маршрута.
В-третьих, политическая стабильность и многовекторная политика делают Казахстан надежным партнером. Это повышает его инвестиционную привлекательность и открывает возможности для европейских компаний.
В-четвертых, значительный потенциал сотрудничества существует в сфере "зеленой" экономики и цифровой трансформации. Европа может предложить технологии и опыт, тогда как Казахстан - ресурсы и географические преимущества.
При этом остаются определенные ограничения, включая инфраструктурные вопросы, региональную конкуренцию и геополитические риски. Тем не менее Центральная Азия постепенно превращается для Европы из периферии в стратегического партнера.
Казахстан позиционирует себя как надежный партнер Европы, в том числе в сфере поставок сырья и промышленной кооперации. Насколько это соответствует интересам ЕС и Чехии?
- Такое позиционирование во многом совпадает с текущей экономической стратегией Европейского союза. В последние годы для ЕС особенно важны диверсификация поставок и снижение рисков.
Казахстан рассматривается как стабильный поставщик сырья, включая нефть, уран и металлы. Это соответствует политике "снижения зависимости" и поиску альтернативных источников.
Кроме того, важным направлением является промышленная кооперация. Казахстан может стать площадкой для размещения производств благодаря доступу к ресурсам и выгодному географическому положению. Это особенно актуально для таких стран, как Чехия, обладающих развитой промышленностью.
Также возрастает значение логистики. Транскаспийский маршрут становится альтернативным каналом связи между Европой и Азией.
Наконец, перспективным направлением остается "зеленая" экономика, где возможно взаимное дополнение: технологии со стороны Европы и ресурсы со стороны Казахстана.
В условиях глобальной конкуренции какие направления сотрудничества между Казахстаном и Чехией наиболее перспективны?
- Сотрудничество не ограничивается одной сферой, однако можно выделить несколько наиболее значимых направлений.
Прежде всего это промышленная кооперация. Чехия обладает развитой индустриальной базой, а Казахстан - ресурсами и возможностями для размещения производств. Это создает основу для совместных проектов и увеличения добавленной стоимости.
Энергетика также остается важным, но более долгосрочным направлением. Помимо традиционных ресурсов, речь идет и о развитии "зеленой" энергетики.
Значительную роль играет логистика, учитывая транзитный потенциал Казахстана. Однако эффективность здесь зависит от развития инфраструктуры.
Технологическое сотрудничество возможно в отдельных нишах, таких как цифровизация и автоматизация.
В целом наибольший эффект может дать комплексное развитие всех этих направлений.
Насколько политика Президента Касым-Жомарта Токаева по диверсификации экономики влияет на позицию Казахстана как партнера Европы?
- Эта политика существенно усиливает позиции Казахстана. Европейские страны заинтересованы не только в поставках сырья, но и в стабильных, предсказуемых партнерах.
Развитие перерабатывающей промышленности, логистики и агросектора позволяет Казахстану постепенно уходить от сырьевой зависимости и становиться полноценным экономическим партнером.
Кроме того, важную роль играет повышение инвестиционной привлекательности и проведение реформ.
Укрепляется и роль Казахстана в глобальных цепочках поставок, что особенно актуально для Европы.
Какой опыт Чехии может быть полезен Казахстану?
- Чехия представляет собой успешный пример индустриального развития и трансформации экономики.
Особенно важен опыт создания промышленных кластеров, где вокруг крупных предприятий формируется сеть малого и среднего бизнеса.
Также актуальны цифровизация и автоматизация производства.
Важную роль играет система профессионального образования, тесно связанная с производством.
Кроме того, Чехия активно развивает экспорт продукции с высокой добавленной стоимостью и поддерживает инновации.
Отдельное значение имеет опыт перехода к "зеленой" экономике, что становится необходимым условием выхода на европейские рынки.
Можно ли рассматривать сотрудничество Казахстана и Чехии как часть более широкого процесса сближения Европы и Центральной Азии?
- Безусловно, это часть более широкого геоэкономического процесса. Казахстан играет важную роль благодаря своему географическому положению, ресурсам и внешней политике.
Страна становится одним из ключевых связующих звеньев между Европой и Азией.
При этом важно учитывать, что этот процесс многополярен и сопровождается конкуренцией со стороны других стран региона.
Тем не менее Казахстан обладает значительным потенциалом для укрепления своей роли как регионального хаба и партнера Европы.
