Президент Черногории Яков Милатович и Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов обсудили практическую реализацию договоренностей, достигнутых по итогам переговоров глав двух государств.

Открывая встречу, Олжас Бектенов подчеркнул, что официальный визит президента Черногории открывает новую страницу в отношениях между странами.

«Сегодня у Вас состоялись плодотворные и конструктивные переговоры с Президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым. Я уверен, что Ваш визит откроет новую главу в казахско-черногорских отношениях. Правительство Казахстана возьмет на контроль реализацию всех достигнутых на высшем уровне договоренностей», — заявил премьер-министр.

В свою очередь Яков Милатович отметил, что стороны уже работают над рядом соглашений, которые должны укрепить двустороннее партнерство.

«Правительства наших стран ведут работу над рядом двусторонних соглашений, которые создадут надежную правовую основу для дальнейшего укрепления партнерства. Речь идет о документах в сферах экономического сотрудничества, юстиции и цифровизации. Мы высоко оцениваем достижения Казахстана в области цифровой трансформации и считаем, что можем перенять ценный опыт вашей страны в этом направлении», — сказал президент Черногории.

Стороны отметили, что нынешний объем взаимной торговли пока не соответствует имеющемуся потенциалу. В связи с этим особое внимание было уделено развитию сотрудничества в торговле, транспорте, логистике, сельском хозяйстве, цифровых технологиях, туризме и образовании.

В аграрной сфере Казахстан выразил готовность увеличить поставки на рынок Черногории муки, пшеницы, масличных культур и продукции глубокой переработки. Также обсуждалось сотрудничество в области аграрной науки, биотехнологий, семеноводства и животноводства.

Одной из ключевых тем встречи стала транспортная логистика. Участники переговоров обсудили возможности интеграции Транскаспийского международного транспортного маршрута с черногорским портом Бар. По мнению сторон, это может создать новый мультимодальный коридор для доставки грузов в страны Южной и Центральной Европы.

Отдельное внимание было уделено цифровизации и искусственному интеллекту. Казахстан, где более 90% государственных услуг доступны онлайн, рассматривается как потенциальный партнер Черногории в развитии GovTech-решений и внедрении ИИ-технологий.

Кроме того, Олжас Бектенов рассказал о мерах по улучшению инвестиционного климата в Казахстане, включая обновленную инвестиционную политику до 2030 года, механизмы защиты инвесторов и запуск программы Altyn Visa для иностранных инвесторов и высококвалифицированных специалистов.

По итогам встречи премьер-министр подтвердил готовность правительства обеспечить выполнение всех договоренностей, достигнутых на уровне глав государств.