Казахстан и Cингапур углубляют техническое сотрудничество в сфере гражданской авиации  

Авиационная администрация Казахстана (ААК) и Управление гражданской авиации Сингапура (CAAS) подписали Заявление о намерениях (SOI) с целью углубления технического сотрудничества в сфере гражданской авиации, поддержки растущих связей и расширения пассажирского и грузового потока между двумя странами и регионами. Заявление в рамках визита ААК в Сингапур подписали Главный исполнительный директор ААК Майкл Дэниел и Генеральный директор CAAS Хан Кок Хуан.

Как отметили в министерстве транспорта, Казахстан и Сингапур являются важными авиационными хабами в Центральной и Юго-Восточной Азии соответственно, и авиасообщение между двумя странами значительно выросло за последние годы. В рамках SOI ААК и CAAS будут стремиться к установлению перспективного и стратегического партнёрства, охватывающего ключевые направления надзора в сфере гражданской авиации, включая безопасность полетов и авиационную безопасность, устойчивое развитие авиации, инновации и новые технологии, а также подготовку авиационных инспекторов и развитие кадрового потенциала. SOI существенно расширяет рамки сотрудничества, которое ранее ограничивалось реализацией программ авиационной подготовки в Казахстане в рамках действующего Соглашения о сотрудничестве в области обучения, подписанного в 2024 году.

ААК и CAAS будут работать над закреплением этого расширенного сотрудничества в новом Меморандуме о взаимопонимании (МоВ), который планируется подписать в первой половине 2027 года во время визита CAAS в Казахстан. Меморандум закрепит на институциональной основе общую платформу высокого уровня для технического сотрудничества в сфере гражданской авиации между Казахстаном и Сингапуром, включая ежегодную встречу под сопредседательством Главного исполнительного директора ААК и Генерального директора CAAS. Ежегодные встречи будут проходить попеременно в Казахстане и Сингапуре; на них будет рассматриваться ход работы и определяться возможности для дальнейшего сотрудничества.

Майкл Дэниел, Главный исполнительный директор ААК, заявил: «Укрепление сотрудничества с CAAS – важный шаг на пути к дальнейшему повышению профессиональной компетенции наших авиационных специалистов. Мы видим большую ценность в обмене опытом и передовой практикой в области риск-ориентированного надзора, безопасности полетов и авиационной безопасности, а также подготовки инспекторов. Мы рассчитываем развивать наше существующее партнёрство с CAAS, расширять возможности специализированного обучения и профессионального развития, а также способствовать более тесному сотрудничеству в интересах безопасной, эффективной и устойчивой гражданской авиации в Казахстане».

Хан Кок Хуан, Генеральный директор CAAS, заявил: «Подписание этого Заявления о намерениях свидетельствует об общей приверженности двух органов гражданской авиации углублению технического сотрудничества, сближению наших стран и регионов, активизации специалистами и деловыми контактами и созданию новых экономических возможностей. Мы рассчитываем на создание официального формата ежегодных встреч, который позволит нашим авиационным секторам развивать партнёрство на устойчивой основе».