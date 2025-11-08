Министерство искусственного интеллекта и цифрового развития Казахстана и международное издание Cointelegraph подписали Меморандум о взаимопонимании, направленный на развитие Web3-экосистемы и укрепление позиций страны как регионального центра цифровых инноваций, передаёт BAQ.KZ.

Партнёрство предполагает повышение международного интереса к достижениям Казахстана в сфере блокчейна, Fintech и искусственного интеллекта, а также развитие взаимодействия между государством, бизнесом и сообществом Web3.

Глобальный руководитель по партнерствам Cointelegraph Джеффри Миллиган отметил, что сотрудничество демонстрирует готовность компании поддерживать рост Web3-направления в развивающихся странах.

"Казахстан добился значительных успехов в построении прозрачной и инновационной цифровой экономики. Через это партнёрство Cointelegraph стремится внести вклад в дальнейшее развитие, делясь международным опытом и соединяя местных инноваторов с глобальной Web3-экосистемой", - заверил он.

В рамках меморандума планируется разработка образовательных программ и мастер-классов для представителей госорганов и бизнеса, проведение совместных исследований и организация крупных Web3- и Fintech-мероприятий в Казахстане. Также предусмотрено создание медиа-контента и аналитических материалов, рассказывающих о цифровой трансформации страны на платформе Cointelegraph.

Cointelegraph — одно из ведущих мировых изданий о блокчейне, криптовалютах и цифровых технологиях. С момента основания в 2013 году платформа освещает новости и тенденции Web3, регуляторные вопросы и инновационные проекты по всему миру. Сегодня у издания есть офисы в США, Европе и Азии, а аудитория насчитывает миллионы читателей.