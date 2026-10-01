Казахстан и Дания расширяют экономическое сотрудничество

Заместитель министра иностранных дел РК Ардак Зебешев принял участие в Казахстанско-Датском бизнес-форуме, прошедшем в рамках официального визита главы МИД Дании Ларса Лёкке Расмуссена в Казахстан, передает BAQ.KZ со ссылкой на Министерство иностранных дел РК.

В форуме приняли участие более 70 представителей государственных органов, институтов развития и бизнеса двух стран.

Ардак Зебешев отметил заинтересованность Казахстана в развитии практического экономического сотрудничества с Данией, включая запуск совместных проектов, локализацию производств и внедрение современных технологий в сферах логистики, водного хозяйства, АПК, фармацевтики и энергетики.

По итогам форума подписан Меморандум о сотрудничестве между АО «НК «KAZAKH INVEST» и Конфедерацией датской промышленности (DI), направленный на расширение взаимодействия с датским бизнесом и поддержку совместных проектов.

Одним из примеров успешного сотрудничества стало открытие завода Carlsberg Group и PepsiCo по производству безалкогольных напитков. Инвестиции в проект составили 344 миллионов долларов, создано более 230 рабочих мест, а проектная мощность достигает около 1 миллиарда литров продукции в год.