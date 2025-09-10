Казахстан и ДР Конго подписали важные соглашения после переговоров президентов
Президенты Казахстана и ДР Конго укрепляют партнерство.
Сегодня, 14:13
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 14:13Сегодня, 14:13
87
По итогам переговоров Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев и Президент Демократической Республики Конго Феликс Чисекеди приняли Совместное заявление, передает BAQ.KZ.
Кроме того, были подписаны межведомственные документы по дипломатическим консультациям, а также сотрудничеству в области горного дела и геологии.
Самое читаемое
- Уголовное дело завели на блогера из-за комментариев о детях с аутизмом
- 140 литров в сутки: Казахстан с 13 сентября вводит лимит на воду
- Охота за золотом обернулась судимостью для жителя Жамбылской области
- Кто может возглавить новое министерство по искусственному интеллекту Казахстана?
- Аида Абикеева вышла в четвертьфинал чемпионата мира по боксу