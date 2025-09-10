  • 10 Сентября, 14:59

Казахстан и ДР Конго подписали важные соглашения после переговоров президентов

Президенты Казахстана и ДР Конго укрепляют партнерство.

По итогам переговоров Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев и Президент Демократической Республики Конго Феликс Чисекеди приняли Совместное заявление, передает BAQ.KZ.

Кроме того, были подписаны межведомственные документы по дипломатическим консультациям, а также сотрудничеству в области горного дела и геологии.

