По итогам переговоров Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев и Президент Демократической Республики Конго Феликс Чисекеди приняли Совместное заявление, передает BAQ.KZ.

Кроме того, были подписаны межведомственные документы по дипломатическим консультациям, а также сотрудничеству в области горного дела и геологии.