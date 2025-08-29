В начале осени Астана вновь станет местом, куда приедут лидеры мировых и традиционных религий, передает BAQ.KZ. Для Казахстана этот форум давно уже не просто мероприятие — он превратился в визитную карточку страны и доказательство того, что диалог может быть сильнее любой жесткой силы.

Религиовед Али Укенов называет съезд "одним из самых узнаваемых дипломатических брендов Казахстана". С момента первого форума в 2003 году здесь собирались представители Ватикана, исламских духовных центров, иудаизма, буддизма и других конфессий. Все они приезжали в столицу страны, которая не претендует на роль сверхдержавы, но умеет быть посредником и миротворцем.

Сегодня от съезда ждут не просто красивых речей, а конкретных подходов к тому, как справляться с конфликтами, миграцией и даже изменением климата, — говорит эксперт.

И это неудивительно. Мир погружен в кризисы, которые невозможно решить только политикой или военной силой. Массовая миграция, войны и гуманитарные катастрофы требуют не только стратегических решений, но и духовных ориентиров. Лидеры религий обладают тем, чего порой не хватает политикам, — моральным авторитетом и способностью находить слова, которые объединяют.

Для самого Казахстана форум стал внешним отражением внутренней политики согласия. Здесь зарегистрированы более 18 конфессий, и государство много лет выстраивает собственную модель межэтнического и межрелигиозного мира. Президент Касым-Жомарт Токаев не раз подчеркивал: разнообразие культур и вероисповеданий — это сила, а не угроза.

Съезд в Астане дал миру немало практических инициатив. Вопросы межрелигиозного диалога вошли в повестку Генассамблеи ООН, начал работать постоянный секретариат форума, а Казахстан укрепил сотрудничество с Ватиканом, Аль-Азхаром и Всемирным еврейским конгрессом.