Казахстан и Египет наращивают взаимодействие в туристической сфере

Посол Республики Казахстан в Арабской Республике Египет Аскар Женис провёл встречу с новым губернатором провинции Южный Синай Исмаилом Камалом, передает BAQ.kz.

Во время переговоров стороны обсудили текущее состояние и дальнейшее развитие сотрудничества между Казахстаном и Египтом, особенно на уровне регионов.

Отдельно говорили о туризме. В частности, отмечен большой поток туристов из Казахстана в Шарм-эш-Шейх. Египетская сторона заинтересована в том, чтобы создать для них более комфортные и безопасные условия отдыха.

Также обсуждались вопросы защиты прав граждан Казахстана и консульской помощи казахстанцам, которые приезжают в Южный Синай.

По итогам встречи стороны подтвердили, что намерены дальше развивать сотрудничество и готовы активнее работать по всем поднятым направлениям.