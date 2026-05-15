Казахстан и Египет наращивают взаимодействие в туристической сфере
Сегодня 2026, 06:37
Фото: МИД РК
Посол Республики Казахстан в Арабской Республике Египет Аскар Женис провёл встречу с новым губернатором провинции Южный Синай Исмаилом Камалом, передает BAQ.kz.
Во время переговоров стороны обсудили текущее состояние и дальнейшее развитие сотрудничества между Казахстаном и Египтом, особенно на уровне регионов.
Отдельно говорили о туризме. В частности, отмечен большой поток туристов из Казахстана в Шарм-эш-Шейх. Египетская сторона заинтересована в том, чтобы создать для них более комфортные и безопасные условия отдыха.
Также обсуждались вопросы защиты прав граждан Казахстана и консульской помощи казахстанцам, которые приезжают в Южный Синай.
По итогам встречи стороны подтвердили, что намерены дальше развивать сотрудничество и готовы активнее работать по всем поднятым направлениям.
