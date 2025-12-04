Казахстан и ЕС начали переговоры об упрощённом визовом режиме
Казахстан и Европейский союз провели первый раунд официальных переговоров по заключению Соглашения об упрощённом визовом режиме и Соглашения о реадмиссии, передает BAQ.KZ. Заседание прошло под сопредседательством заместителя министра иностранных дел РК Алибека Бакаева и заместителя генерального директора Генерального директората Европейской комиссии по вопросам миграции и внутренних дел Йоханнеса Лухнера.
Переговоры совпали с юбилеем — десятью годами со дня подписания Соглашения о расширенном партнёрстве и сотрудничестве между Казахстаном и ЕС. Стороны подчеркнули, что открытие нового переговорного трека отражает рост доверия, стремление к расширению мобильности граждан и укреплению гуманитарных и межобщественных связей. Отметили также историческую значимость процесса: это первый подобный переговорный механизм между ЕС и государством Центральной Азии.
Обсуждение прошло конструктивно, стороны обменялись подходами и согласовали первичные ориентиры для дальнейшей работы. Казахстан и ЕС договорились продолжить переговоры и провести следующий раунд консультаций в Астане в 2026 году, формируя правовую основу для упрощения поездок, укрепления контактов между людьми и дальнейшего расширения сотрудничества.
