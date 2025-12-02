Казахстан и ЕС обсудили развитие экономического партнёрства
Стороны обсудили новые проекты и транспортные коридоры.
В Брюсселе Министр иностранных дел Казахстана Ермек Кошербаев встретился с Европейским комиссаром по международным партнёрствам Йозефом Сикелой, передает BAQ.KZ со ссылкой на пресс-службу МИД РК.
В ходе встречи обсуждались текущее состояние и перспективы экономического сотрудничества между Казахстаном и Европейским союзом, а также развитие межрегионального взаимодействия ЕС с Центральной Азией.
Особое внимание уделялось итогам апрельских встреч в Самарканде и ноябрьских переговоров в Ташкенте. Стороны договорились о запуске новых региональных проектов, направленных на развитие логистики, цифровой инфраструктуры, модернизацию портовых мощностей и автомобильных дорог вдоль Транскаспийского международного транспортного маршрута, известного как "Средний коридор".
