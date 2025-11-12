Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов провёл 18-е заседание диалоговой платформы "Казахстан – Евросоюз", посвящённое текущему взаимодействию и улучшению делового климата в республике. В заседании приняли участие руководители дипломатических миссий, торгово-промышленных палат и представители бизнес-сообщества стран ЕС, передаёт BAQ.KZ.

Европейский Союз остаётся крупнейшим торговым и инвестиционным партнёром Казахстана: товарооборот за 9 месяцев 2025 года составил $33,1 млрд, а валовый приток прямых иностранных инвестиций из ЕС достиг $4,2 млрд по итогам первого полугодия. В стране работают свыше 4 тыс. предприятий с участием европейского капитала, включая такие компании, как Alstom, Claas, Carlsberg и Polpharma.

Премьер-министр отметил заинтересованность Казахстана в углублении сотрудничества с европейскими партнёрами. "Мы работаем над созданием благоприятных условий для долгосрочных инвестиций и призываем европейский бизнес к реализации совместных проектов с локализацией производства и расширением присутствия в стране", — заявил Бектенов.

За 10 месяцев 2025 года инвестиции в основной капитал Казахстана выросли на 13,1% и достигли 16 трлн тенге. Для поддержки бизнеса внедрены меры по упрощению административных требований, онлайн-доступ к более чем 90% государственных услуг и гибкие налоговые преференции для инвесторов.

Участники заседания — послы ЕС, Германии, Нидерландов, Франции, Швеции, а также представители Европейской бизнес-ассоциации и международных компаний — обсудили условия ведения бизнеса, предсказуемую налоговую политику и верховенство закона. Особое внимание было уделено перспективным направлениям сотрудничества: энергетике, цифровым коммуникациям и ИИ, транспорту, здравоохранению, сельскому хозяйству и управлению водными ресурсами.

По итогам встречи участники подтвердили готовность к всестороннему содействию в развитии торгово-экономических отношений и активизации инвестиционных связей между Казахстаном и ЕС. Премьер-министр поручил государственным органам проработать все озвученные вопросы и рекомендации.