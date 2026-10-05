Казахстан и еще шесть стран ОПЕК+ решили не менять добычу нефти в ноябре

Казахстан и еще шесть крупных нефтедобывающих стран договорились сохранить объемы добычи нефти в ноябре без изменений. Решение приняли на фоне роста цен на нефть из-за войны с Ираном, сообщает AP.

В группу входят Саудовская Аравия, Россия, Ирак, Кувейт, Казахстан, Алжир и Оман.

Страны снова обсудят ситуацию на нефтяном рынке 1 ноября.

По данным AP, боевые действия с Ираном, начавшиеся после ударов США и Израиля 28 февраля, нарушили глобальные поставки нефти. На этом фоне стоимость эталонной марки Brent превысила 100 долларов за баррель.

Параллельно страны G7 решили вывести на рынок 100 млн баррелей нефти и нефтепродуктов. Сначала планируется выпустить значительные объемы дизельного топлива, цены на которое в США недавно достигли рекордных значений.

Первую крупную партию дизеля намерены направить на рынок в течение 20 дней. Остальные объемы будут высвобождать в течение четырех месяцев.