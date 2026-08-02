Казахстан и еще шесть стран ОПЕК+ увеличат добычу нефти на 188 тысяч баррелей в сутки
Корректировка затронет дополнительные добровольные сокращения добычи, о которых страны объявили ранее. В ОПЕК+ отметили, что увеличение объемов начнется в сентябре.
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Казахстан и еще шесть стран ОПЕК+ договорились скорректировать объемы добычи нефти. С сентября 2026 года совокупная добыча этих государств увеличится на 188 тысяч баррелей в сутки.
По информации ОПЕК, решение было принято 2 августа на виртуальной встрече представителей Казахстана, Саудовской Аравии, России, Ирака, Кувейта, Алжира и Омана. Участники обсудили ситуацию на мировом нефтяном рынке и его дальнейшие перспективы.
В организации заявили, что принятое решение позволит ускорить компенсацию ранее допущенного перепроизводства. При этом страны подтвердили приверженность выполнению условий Декларации о сотрудничестве и намерение компенсировать весь избыточный объем нефти, добытый с января 2024 года.
Контроль за выполнением договоренностей продолжит осуществлять Совместный министерский мониторинговый комитет.
Следующая встреча по оценке ситуации на нефтяном рынке запланирована на 6 сентября 2026 года.
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