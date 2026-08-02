Казахстан и еще шесть стран ОПЕК+ увеличат добычу нефти на 188 тысяч баррелей в сутки

Казахстан и еще шесть стран ОПЕК+ договорились скорректировать объемы добычи нефти. С сентября 2026 года совокупная добыча этих государств увеличится на 188 тысяч баррелей в сутки.

По информации ОПЕК, решение было принято 2 августа на виртуальной встрече представителей Казахстана, Саудовской Аравии, России, Ирака, Кувейта, Алжира и Омана. Участники обсудили ситуацию на мировом нефтяном рынке и его дальнейшие перспективы.

В организации заявили, что принятое решение позволит ускорить компенсацию ранее допущенного перепроизводства. При этом страны подтвердили приверженность выполнению условий Декларации о сотрудничестве и намерение компенсировать весь избыточный объем нефти, добытый с января 2024 года.

Контроль за выполнением договоренностей продолжит осуществлять Совместный министерский мониторинговый комитет.

Следующая встреча по оценке ситуации на нефтяном рынке запланирована на 6 сентября 2026 года.