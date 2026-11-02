Казахстан и ещё шесть стран ОПЕК+ сохранили прежние объёмы добычи нефти

Семь стран ОПЕК+, включая Казахстан, договорились сохранить действующие объёмы добычи нефти на декабрь 2026 года. Решение принято 1 ноября на виртуальной встрече представителей стран-участниц. В переговорах участвовали Казахстан, Саудовская Аравия, Россия, Ирак, Кувейт, Алжир и Оман.

Стороны рассмотрели ситуацию на мировом нефтяном рынке и его перспективы. Согласно договорённости, в декабре страны сохранят обязательные уровни добычи, установленные на сентябрь 2026 года. Участники встречи также подтвердили приверженность выполнению договорённостей в рамках Декларации о сотрудничестве ОПЕК+.

Страны продолжат ежемесячно проводить встречи для оценки ситуации на нефтяном рынке. Следующее заседание запланировано на 29 ноября 2026 года.