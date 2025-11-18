Казахстан и Эстония подписали сделок на 517 млн долларов
Касым-Жомарт Токаев и Алар Карис выступили на казахско-эстонском бизнес-форуме, передает BAQ.KZ.
Глава нашего государства в своем выступлении подчеркнул, что проведение форума, в котором принимают участие представители деловых кругов Казахстана и Эстонии, будет способствовать активизации двустороннего взаимодействия в сферах торговли и инвестиций.
Касым-Жомарт Токаев обозначил перспективные направления взаимовыгодного партнерства в сферах транспорта и логистики, цифровизации, сельского хозяйства, промышленности, финансов и образования. Он также подтвердил готовность оказать всестороннее содействие расширению присутствия эстонского бизнеса в нашей стране.
В ходе мероприятия также выступил Президент Эстонии Алар Карис.
На полях бизнес-форума между компаниями двух стран были подписаны 11 коммерческих соглашений на общую сумму свыше 517 миллионов долларов.
