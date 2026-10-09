Казахстан и Европейский инвестиционный банк обсудили развитие транспортных коридоров

В Астане состоялась встреча Министра транспорта Республики Казахстан Нурлана Сауранбаева с вице-президентом Европейского инвестиционного банка (ЕИБ) Мареком Мора. Стороны обсудили текущее сотрудничество и перспективы реализации совместных проектов в транспортной сфере.

Особое внимание было уделено модернизации транспортной инфраструктуры и развитию Транскаспийского международного транспортного маршрута (ТМТМ), играющего важную роль в укреплении транспортных связей между Азией и Европой.

В ходе переговоров также рассмотрены вопросы реализации текущих и подготовки новых проектов в сфере автомобильных дорог, а также возможности расширения сотрудничества в железнодорожном секторе.

По итогам встречи стороны подтвердили взаимную заинтересованность в дальнейшем укреплении партнёрства и продолжении работы над перспективными транспортными проектами.

Казахстанская сторона выразила готовность обеспечить необходимую координацию для дальнейшей проработки инициатив и развития сотрудничества с Европейским инвестиционным банком.