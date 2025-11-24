Казахстан и ЕС обсудили укрепление политического и экономического партнёрства
Министр иностранных дел Казахстана Ермек Кошербаев встретился со Специальным представителем Европейского союза по Центральной Азии Эдуардсом Стипрайсом, передаёт корреспондент BAQ.KZ со ссылкой на МИД РК.
В ходе переговоров стороны отметили, что Казахстан и Евросоюз последовательно усиливают политический диалог, в том числе в рамках реализации Соглашения о расширенном партнёрстве и сотрудничестве, подписанного 10 лет назад и ставшего прочной основой долгосрочного взаимодействия.
Глава внешнеполитического ведомства подчеркнул, что Казахстан является надёжным и ответственным партнёром ЕС, открытым для расширения экономического и политического сотрудничества. Он также отметил важность развития кооперации в формате "Центральная Азия – Европейский союз", который зарекомендовал себя как эффективная площадка для продвижения регионального диалога и реализации практических инициатив.
Отдельное внимание собеседники уделили совместным проектам в сфере "зелёной" трансформации и вопросам транспортной связанности. В этом контексте была подтверждена ключевая роль Транскаспийского международного транспортного маршрута.
Стипрайс высоко оценил уровень взаимодействия между РК и ЕС, отметив вклад Астаны в укрепление межрегионального сотрудничества и развитие значимых экономических и инфраструктурных инициатив.
По итогам встречи стороны подтвердили приверженность дальнейшему укреплению взаимовыгодного партнёрства и выразили готовность продолжить конструктивный диалог по ключевым направлениям двусторонней и региональной повестки.
