В рамках международного энергетического форума CERAWeek в Хьюстоне (США) Министр энергетики Республики Казахстан Ерлан Аккенженов провел рабочую встречу с Президентом по добыче корпорации ExxonMobil Дэном Амманном, передает BAQ.KZ.

Стороны обсудили текущий статус стратегического партнерства и роль американского капитала в макроэкономике страны. Ерлан Аккенженов подчеркнул, что нефтегазовый сектор формирует до 20% ВВП Казахстана, и ExxonMobil выступает здесь одним из крупнейших инвесторов. Важным достижением совместной работы на фундаментальных проектах — Тенгизе и Кашагане — является высокий уровень развития местного содержания: доля казахстанских специалистов сегодня превышает 90%.

Особое внимание в ходе диалога было уделено производственным итогам прошедшего года. Глава Минэнерго позитивно оценил успешное завершение Проекта будущего расширения (ПБР) на месторождении Тенгиз. Касательно Северо-Каспийского проекта (Кашаган) участники встречи рассмотрели инициативы по наращиванию объемов добычи и развитию газоперерабатывающих мощностей, необходимых для создания продукции с высокой добавленной стоимостью внутри Казахстана.



Наряду с производственными вопросами обсуждалась диверсификация экспортных маршрутов для надежной транспортировки казахстанских углеводородов.



Ключевой частью переговоров стало обсуждение перспектив дальнейшего развития нефтегазового сотрудничества. Министр обозначил твердую государственную позицию: долгосрочное партнерство должно быть направлено на обеспечение максимальной экономической выгоды для Казахстана при безусловном сохранении инвестиционной привлекательности отрасли для международных партнеров.



В завершение встречи стороны подтвердили взаимную заинтересованность в стабильной реализации программ расширения добычи. Дальнейшее сотрудничество будет базироваться на принципах прозрачного партнерства и строгой защиты национальных интересов Республики Казахстан.