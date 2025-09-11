Казахстан и FIFA построят 100 футбольных полей для школьников
Казахстан одним из первых подписал соглашение с FIFA о реализации международного проекта FIFA Arena, направленного на развитие детско-юношеского футбола и обеспечение равного доступа детей к современной спортивной инфраструктуре, передает BAQ.KZ.
В рамках инициативы в стране построят 100 мини-футбольных полей на базе общеобразовательных школ — это крупнейший показатель среди всех стран-участниц. Первые площадки появятся уже в этом году в Хромтау и Кокшетау, завершить программу планируется до 2027 года. Проект реализуется Казахстанской федерацией футбола при поддержке Министерства туризма и спорта.
Каждое поле будет соответствовать стандартам FIFA: размеры 20×40 метров, искусственное покрытие нового поколения, встроенные ворота, периметральные панели и защитные сетки. Конструкция рассчитана на установку в школьных дворах и спортивных зонах, включая малые города и сёла. Финансирование обеспечивается FIFA, а организационную поддержку оказывают казахстанские госорганы.
Сегодня футбол остаётся самым массовым видом спорта в Казахстане: им систематически занимаются более 1,1 млн человек, работает свыше 7 тысяч тренеров. В стране функционируют 280 стадионов, 148 манежей и более 7 тысяч футбольных площадок при школах.
