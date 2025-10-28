Официальный визит президента Финляндии Александра Стубба в Астану ознаменовал новую веху в отношениях между Финляндией и Казахстаном, передает BAQ.KZ. Обе стороны подчеркнули значение инноваций, зелёного роста и устойчивого экономического сотрудничества.

На бизнес-форуме "Казахстан – Финляндия" президент Касым-Жомарт Токаев отметил стратегическую важность партнёрства, указав, что двусторонние инвестиции выросли более чем на 80% за последний год. О перспективах сотрудничества, роли Казахстана в глобальной архитектуре и политике реформ рассказывает директор Восточно-Средиземноморского форума политических и стратегических исследований (Каир) Мохамед Хамед.

– Президент Касым-Жомарт Токаев отметил, что Финляндия один из важнейших стратегических партнёров Казахстана. В чём, на ваш взгляд, заключается уникальность экономического партнёрства двух стран?

– Отношения между Казахстаном и Финляндией строятся на доверии, инновациях и долгосрочном видении. Обе страны придерживаются принципов устойчивого развития и международного права. Прагматичное лидерство президента Токаева укрепило международный авторитет Казахстана, сделав его привлекательным направлением для инвесторов из Северной Европы. Финляндия, со своими технологическими и экологическими компетенциями, видит в Казахстане стабильного и открытого партнёра с огромным потенциалом.

– За прошлый год прямые инвестиции Финляндии в Казахстан выросли более чем на 80 %, а в нашей стране работает около 50 финских компаний. Что делает Казахстан привлекательным для инвесторов из Северной Европы?

– Экономика Казахстана растёт быстрее, чем в большинстве стран региона – ВВП превысил 319 миллиардов долларов, что позволило войти в топ-50 крупнейших экономик мира, по данным МВФ. Такой рост стал результатом реформ, предсказуемой макроэкономической политики и рационального использования ресурсов. Европейские инвесторы ценят прозрачность, курс на модернизацию, развитие зелёной энергетики и цифровой экономики.

– Финляндия известна своими достижениями в области "зелёных" технологий, энергетики и ИИ. Какие совместные проекты с Казахстаном могли бы стать драйверами роста для обеих стран?

– Сотрудничество в сфере зелёной энергетики, искусственного интеллекта и умной логистики может стать новой точкой роста. Создание Совета по искусственному интеллекту в Казахстане вывело страну в один ряд с мировыми лидерами технологий – США, Китаем и ОАЭ. Финский опыт в области суперкомпьютеров, устойчивых энергетических решений и гибридных систем может сыграть ключевую роль в развитии цифрового и "зелёного" Казахстана.

– Президент Токаев упомянул, что Казахстан обеспечивает до 85 % сухопутных грузоперевозок между Европой и Китаем. Как вы оцениваете роль нашей страны в формировании новой транспортной архитектуры Евразии, в том числе в рамках развития Среднего коридора?

– Казахстан – географическое и логистическое сердце Евразии. Развитие Транскаспийского международного транспортного маршрута, известного как Средний коридор, меняет карту мировой торговли. Для Европы это безопасный и эффективный путь, соединяющий западные рынки с Азией. Финские компании, такие как Nurminen Logistics, уже активно участвуют в создании этих мультимодальных маршрутов.

– Казахстан поставил цель стать полноценной цифровой страной за три года. С учётом опыта Финляндии в сфере искусственного интеллекта и суперкомпьютеров, как вы видите перспективы технологического партнёрства между странами?

– Финляндия является мировым лидером в сфере цифрового управления, ИИ и аналитики данных. Казахстан может использовать опыт Финляндии, например, технологии суперкомпьютера LUMI и образовательные платформы цифрового обучения. Создание совместных исследовательских центров в областях ИИ, умных городов и кибербезопасности принесёт ощутимые результаты. Программа "Цифровой Казахстан", инициированная Токаевым, уже делает страну лидером цифровой трансформации в регионе.

– Какие преимущества может получить Казахстан, сотрудничая с финскими компаниями в области "умной логистики", зелёной энергетики и устойчивого сельского хозяйства?

– Казахстан входит в топ-10 мировых экспортёров зерна и добывает 21 из 34 редкоземельных элементов, жизненно важных для экономики ЕС. Партнёрство с финскими компаниями в зелёных технологиях, лесном хозяйстве и переработке позволит увеличить добавленную стоимость экспорта. Примером эффективного взаимодействия служит партнёрство Казахского национального аграрного исследовательского университета и Университета Восточной Финляндии в рамках программы Erasmus+.

– Президент Токаев неоднократно подчёркивал, что Казахстан строит "Справедливое государство" и проводит масштабные реформы. Как международное сообщество оценивает этот курс и его влияние на инвестиционный климат?

– Концепция "Справедливого государства" отражает стратегическое видение президента Токаева — сочетание политической модернизации и социальной ответственности. Его реформы направлены на усиление роли парламента, развитие институтов подотчётности и обеспечение верховенства закона. Это укрепляет инвестиционный климат и формирует доверие международных партнёров к стране.

– Как лидерство Касым-Жомарта Токаева способствует укреплению сотрудничества Казахстана с Европой и Финляндией?

– Благодаря сбалансированной дипломатии Токаева Казахстан стал надёжным мостом между Востоком и Западом. Он поддерживает конструктивные отношения с основными мировыми центрами силы – ЕС, Китаем, США и Россией, при этом неизменно защищая национальные интересы. Такой прагматичный подход делает Казахстан предсказуемым и надёжным партнёром для Европы.

– И Финляндия, и Казахстан традиционно выступают за нейтралитет и мирное урегулирование конфликтов. Может ли это стать основой совместных дипломатических инициатив?

– Безусловно. Оба государства придерживаются политики диалога и сотрудничества. Казахстан активно проводит международные конференции по вопросам безопасности и мирного урегулирования, что соответствует внешнеполитической традиции Финляндии. Совместные инициативы в сфере дипломатии и региональной стабильности могут стать важным вкладом в укрепление архитектуры мира между Европой и Центральной Азией.

– Казахстан вошёл в топ-50 крупнейших экономик мира и стал одним из главных центров устойчивости в регионе. Как вы оцениваете место Казахстана в новой мировой архитектуре, между Востоком и Западом, Европой и Азией?

– Казахстан играет ключевую роль в обеспечении стабильности региона. Он становится интеллектуальным и экономическим центром, создающим возможности для граждан и бизнеса. Президент Токаев сформировал амбициозное видение будущего, которое выходит за рамки одной страны и охватывает весь регион Центральной Азии. Нейтралитет, инновации и открытость делают Казахстан одним из ключевых участников новой мировой архитектуры.

Казахстан и Финляндия стоят на пересечении технологий, торговли и устойчивого развития. Реформы президента Токаева и инновационный потенциал Финляндии создают уникальную модель партнёрства между Европой и Азией, между традициями и будущим. Это сотрудничество показывает, как доверие, прагматизм и общие ценности могут стать основой для долгосрочного прогресса.