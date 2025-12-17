Казахстан и Франция договорились о возврате нелегальных мигрантов
Соглашение упрощает порядок приёма, передачи и транзита граждан третьих стран и лиц без гражданства.
Мажилис одобрил соглашение между Казахстаном и Францией о порядке возврата людей, которые находятся в стране с нарушением миграционных правил. Документ направлен в Сенат Парламента РК, передаёт корреспондент BAQ.KZ.
Соглашение было подписано 5 ноября 2024 года в Париже. Его основная цель – создание правовой основы для двустороннего сотрудничества между Казахстаном и Францией в вопросах реадмиссии лиц, находящихся на территории двух стран с нарушением требований национального законодательства.
Документ регулирует процедуру возвращения граждан запрашиваемой стороны, которые незаконно въехали и пребывают на территории государства запрашивающей стороны. Также соглашение направлено на упорядочение совместных действий при приёме, передаче и транзите граждан третьих стран и лиц без гражданства в государства их гражданства или постоянного проживания.
Как отмечается в заключении Комитета по законодательству и судебно-правовой реформе, законопроект был всесторонне рассмотрен на заседаниях рабочей группы и профильного комитета. Все постоянные комитеты Мажилиса дали по нему положительные заключения.
В соответствии с Законом "О международных договорах Республики Казахстан" соглашение подлежит ратификации. По итогам обсуждения Мажилис принял закон и направил его на рассмотрение в Сенат Парламента Республики Казахстан.
