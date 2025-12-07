Казахстан и Франция договорились развивать сотрудничество в сфере подготовки кадров для гражданской авиации. Соответствующие договорённости были достигнуты в ходе рабочей встречи казахстанской делегации во главе с вице-министром транспорта Талгатом Ластаевым с руководством Национальной школы гражданской авиации Франции (ENAC) — директором Оливье Шансу и его заместителем Николя Калазисом, передаёт BAQ.KZ.

Переговоры состоялись в рамках поручения Президента Касым-Жомарта Токаева по модернизации системы авиационного образования и укреплению партнёрства с ведущими международными учебными центрами.

Главной темой обсуждения стало открытие в Астане регионального авиационного учебного центра европейского уровня. Новый центр будет работать по передовым образовательным стандартам и позволит формировать собственную школу подготовки специалистов гражданской авиации без необходимости обращаться к зарубежным учреждениям.

По данным министерства, ежегодная потребность отечественной авиационной отрасли составляет около 500–600 специалистов: пилотов, инженеров, авиадиспетчеров, сотрудников наземного обслуживания и других ключевых направлений. Однако действующие учебные центры в стране пока не соответствуют европейским требованиям, установленным EASA.

ENAC — единственное образовательное учреждение, соответствующее стандартам ИКАО, EASA, IATA и ACI, что делает сотрудничество с ним особенно значимым для Казахстана. Совместная работа позволит устранить дефицит профессиональных кадров, повысить безопасность полётов и усилить государственный надзор в отрасли.

В ходе визита представители казахстанской делегации ознакомились с ключевыми учебными объектами ENAC. По итогам переговоров стороны подтвердили намерение продолжить работу по реализации инициативы.