В Париже, на площадке третьего заседания Рабочей группы Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), Казахстан и Франция укрепили партнёрство в области госуправления, передаёт BAQ.KZ.

Председатель Агентства по делам государственной службы РК Дархан Жазықбай провёл встречу с директором по вопросам государственного управления ОЭСР Эльзой Пиличовски, где обсудили текущие реформы госуправления в Казахстане, направленные на повышение эффективности, подотчётности и профессионализма государственных органов. Особое внимание уделялось реализации ценностных принципов "Закон и порядок" и "Адал азамат", определённых Главой государства как фундамент модернизации государственного аппарата.

В рамках визита Агентство по делам государственной службы РК и Французский Национальный институт государственной службы (INSP) подписали Декларацию о намерениях. Документ направлен на развитие сотрудничества в подготовке управленческих кадров, научно-исследовательской деятельности и обмене передовым опытом в сфере государственной службы.

Ключевые направления партнёрства включают:

совместные учебные программы и повышение компетенций государственных служащих;

проведение совместных исследовательских проектов, форумов, симпозиумов и конференций;

обмен опытом и программами повышения квалификации, включая стажировки для государственных служащих.

Дархан Жазықбай подчеркнул значимость подписанного документа для реализации курсa Президента на создание человекоцентричной и сервисной модели государственной службы.

"Важно выбирать решения, которые реально работают и помогают государственному аппарату эффективнее выполнять свои задачи", - отметил он.

Декларация открывает новые возможности для регулярного обмена знаниями и передовыми практиками, способствуя укреплению профессионального сотрудничества Казахстана и Франции в сфере госуправления.