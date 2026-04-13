Спикер Сената Парламента Казахстана Маулен Ашимбаев провёл встречу с главой делегации Комиссии по иностранным делам, обороне и вооружённым силам Сената Франции Валери Буайе, в ходе которой были обсуждены перспективы межпарламентского сотрудничества и укрепления двусторонних связей, передает BAQ.kz.

Приветствуя французскую делегацию, Маулен Ашимбаев отметил высокий уровень отношений между Казахстаном и Францией, подчеркнув их стратегический и конструктивный характер.

«Казахстан и Франция выстроили прочные связи и достигли конкретных результатов по многим направлениям двустороннего сотрудничества. Этому, прежде всего, способствует интенсивный политический диалог на высшем уровне», – заявил он.

Спикер Сената напомнил, что за последние три года состоялся ряд взаимных визитов на высшем уровне. В частности, Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев дважды посещал Францию с официальными визитами, а Президент Франции Эмманюэль Макрон прибыл в Казахстан в 2023 году.

По его словам, результаты этих встреч позволили вывести двусторонние отношения на уровень укреплённого стратегического партнёрства.

«Мы ценим Ваш приезд в нашу страну и заинтересованы в расширении межпарламентского диалога между Казахстаном и Францией», – подчеркнул Ашимбаев.

В ходе встречи казахстанская сторона также представила информацию о проводимых в стране социально-экономических и политических реформах, включая итоги республиканского референдума. Было отмечено, что принятие новой Конституции стало важным этапом модернизации политической системы и укрепления правового государства.

Со своей стороны Валери Буайе отметила важность дальнейшего развития межпарламентского взаимодействия и выразила заинтересованность в углублении сотрудничества между странами.

Стороны обсудили перспективы взаимодействия в рамках групп дружбы, а также на площадках международных парламентских организаций, включая Парламентские ассамблеи Совета Европы и ОБСЕ.

Отдельное внимание было уделено расширению сотрудничества в торгово-экономической и инвестиционной сферах, а также в таких направлениях, как образование, промышленность, здравоохранение и сельское хозяйство.

Кроме того, Маулен Ашимбаев подчеркнул значимость совместной работы в рамках климатической и водной повестки, а также в развитии зелёной экономики и атомной энергетики.