Казахстан и Франция расширяют диалог: от политики до экономики
В Астане состоялась встреча спикера Сената Казахстана с главой парламентской делегации Франции. Стороны обсудили развитие двустороннего сотрудничества и новые направления взаимодействия.
Спикер Сената Парламента Казахстана Маулен Ашимбаев провёл встречу с главой делегации Комиссии по иностранным делам, обороне и вооружённым силам Сената Франции Валери Буайе, в ходе которой были обсуждены перспективы межпарламентского сотрудничества и укрепления двусторонних связей, передает BAQ.kz.
Приветствуя французскую делегацию, Маулен Ашимбаев отметил высокий уровень отношений между Казахстаном и Францией, подчеркнув их стратегический и конструктивный характер.
«Казахстан и Франция выстроили прочные связи и достигли конкретных результатов по многим направлениям двустороннего сотрудничества. Этому, прежде всего, способствует интенсивный политический диалог на высшем уровне», – заявил он.
Спикер Сената напомнил, что за последние три года состоялся ряд взаимных визитов на высшем уровне. В частности, Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев дважды посещал Францию с официальными визитами, а Президент Франции Эмманюэль Макрон прибыл в Казахстан в 2023 году.
По его словам, результаты этих встреч позволили вывести двусторонние отношения на уровень укреплённого стратегического партнёрства.
«Мы ценим Ваш приезд в нашу страну и заинтересованы в расширении межпарламентского диалога между Казахстаном и Францией», – подчеркнул Ашимбаев.
В ходе встречи казахстанская сторона также представила информацию о проводимых в стране социально-экономических и политических реформах, включая итоги республиканского референдума. Было отмечено, что принятие новой Конституции стало важным этапом модернизации политической системы и укрепления правового государства.
Со своей стороны Валери Буайе отметила важность дальнейшего развития межпарламентского взаимодействия и выразила заинтересованность в углублении сотрудничества между странами.
Стороны обсудили перспективы взаимодействия в рамках групп дружбы, а также на площадках международных парламентских организаций, включая Парламентские ассамблеи Совета Европы и ОБСЕ.
Отдельное внимание было уделено расширению сотрудничества в торгово-экономической и инвестиционной сферах, а также в таких направлениях, как образование, промышленность, здравоохранение и сельское хозяйство.
Кроме того, Маулен Ашимбаев подчеркнул значимость совместной работы в рамках климатической и водной повестки, а также в развитии зелёной экономики и атомной энергетики.
