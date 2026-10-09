Казахстан и «Газпром» обсудили развитие газовых мощностей для Астаны и севера страны

Казахстан и «Газпром» обсудили развитие газотранспортных мощностей для газоснабжения Астаны и северных регионов страны. Вопрос рассмотрели 9 октября на третьем заседании Совместного координационного совета в Бишкеке.

Казахстанскую сторону представлял вице-министр энергетики Кайырхан Туткышбаев, российскую сторону заместитель председателя правления и начальник департамента ПАО «Газпром» Виталий Маркелов.

В заседании участвовали представители профильных организаций двух стран, руководство QazaqGaz и «Газпрома».

Стороны подвели итоги работы совместных групп за 2026 год и обсудили дальнейшие направления сотрудничества в газовой отрасли.

Что обсуждали

В числе основных тем были развитие и модернизация газотранспортной инфраструктуры, повышение надежности газоснабжения и совершенствование системы подземного хранения газа.

Отдельно рассматривали расширение применения природного газа в качестве моторного топлива и в промышленности, а также научно-техническое сотрудничество.

Особое внимание уделили развитию газотранспортных мощностей для снабжения северных регионов Казахстана и Астаны.

Конкретные сроки, объемы поставок и параметры возможных проектов в сообщении Министерства энергетики не приводятся.

По итогам обсуждения стороны отметили необходимость последовательно выполнять ранее достигнутые договоренности и продолжать совместную работу по приоритетным направлениям.

QazaqGaz подписал меморандум с «Газпром Кыргызстан»

По итогам встречи подписали протокол третьего заседания Совместного координационного совета Министерства энергетики Казахстана и ПАО «Газпром».

Еще один документ подписали QazaqGaz и «Газпром Кыргызстан». Компании заключили меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве.

В Минэнерго сообщили, что подписанные документы закрепляют результаты совместной работы и предусматривают дальнейшее развитие взаимодействия в газовой сфере.