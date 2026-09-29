Казахстан и Германия готовят совместный водный хаб

Казахстан и Германия прорабатывают создание совместного водного хаба, где планируют обмениваться технологиями, тестировать цифровые решения и запускать пилотные проекты в водной сфере, передает BAQ.KZ.

Инициативу обсудили министр водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов и посол Германии в Казахстане Хайке Ренате Пайч.

Речь идет о Казахстанско-Германском водном хабе. Он должен стать площадкой для обмена технологиями, внедрения цифровых решений и развития совместных проектов.

Идею создания хаба ранее представили в Берлине на круглом столе «Водное стратегическое партнерство Республика Казахстан - Федеративная Республика Германия: новый уровень».

Сейчас Информационно-аналитический центр водных ресурсов Министерства водных ресурсов и ирригации Казахстана подготовил проект концепции. Документ направлен на согласование немецкой ассоциации German Water Partnership, или GWP.

В GWP входят более 300 компаний, работающих в водной отрасли.

В октябре прошлого года Министерство водных ресурсов и ирригации Казахстана и German Water Partnership подписали соглашение о стратегическом партнерстве в сфере управления водными ресурсами.

От отдельных проектов к постоянной площадке

По словам Нуржана Нуржигитова, сотрудничество Казахстана и Германии в этой сфере уже перешло к практической работе.

«В последние годы взаимодействие Казахстана и Германии в водной сфере получило существенное развитие и приобрело практический характер. Следующим шагом должен стать переход от отдельных инициатив и пилотных проектов к системному и долгосрочному технологическому партнерству. Создание совместного водного хаба мы рассматриваем как формирование практической площадки для взаимодействия государственных органов, бизнеса, научного и экспертного сообществ Казахстана и Германии, апробации современных технологий и реализации совместных проектов», - отметил министр водных ресурсов и ирригации.

Немецкие технологии хотят привлечь в проекты Казахстана

На встрече стороны обсудили и совместную подготовку специалистов, обмен передовыми практиками в управлении водными ресурсами.

Еще одно направление касается модернизации водохозяйственной инфраструктуры Казахстана.

Для таких проектов рассматривается возможность привлечения немецких технологий, инженерных решений и экспертного опыта.