Казахстан и Германия намерены вывести сотрудничество на новый уровень
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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и Федеральный президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер провели переговоры в узком формате в Берлине, передает BAQ.KZ со ссылкой на Акорду.
Касым-Жомарт Токаев поблагодарил Франка-Вальтера Штайнмайера за приглашение посетить Германию и оказанный прием.
Президент Казахстана назвал Германию ключевым стратегическим партнером страны в Европе и отметил, что двустороннее сотрудничество основано на взаимном доверии, уважении и общих интересах.
Глава государства также напомнил, что в следующем году исполнится 35 лет со дня установления дипломатических отношений между Казахстаном и Германией. По его словам, за прошедшие десятилетия страны добились значительного прогресса по широкому спектру направлений сотрудничества.
В свою очередь Франк-Вальтер Штайнмайер отметил вклад Касым-Жомарта Токаева в развитие отношений между Астаной и Берлином. Он выразил уверенность, что нынешний визит придаст дополнительный импульс двустороннему взаимодействию.
В рамках визита Касым-Жомарт Токаев также оставил запись в Книге почетных гостей резиденции Федерального президента Германии.
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