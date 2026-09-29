Казахстан и Германия намерены вывести сотрудничество на новый уровень

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и Федеральный президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер провели переговоры в узком формате в Берлине, передает BAQ.KZ со ссылкой на Акорду.

Касым-Жомарт Токаев поблагодарил Франка-Вальтера Штайнмайера за приглашение посетить Германию и оказанный прием.

Президент Казахстана назвал Германию ключевым стратегическим партнером страны в Европе и отметил, что двустороннее сотрудничество основано на взаимном доверии, уважении и общих интересах.

Глава государства также напомнил, что в следующем году исполнится 35 лет со дня установления дипломатических отношений между Казахстаном и Германией. По его словам, за прошедшие десятилетия страны добились значительного прогресса по широкому спектру направлений сотрудничества.

В свою очередь Франк-Вальтер Штайнмайер отметил вклад Касым-Жомарта Токаева в развитие отношений между Астаной и Берлином. Он выразил уверенность, что нынешний визит придаст дополнительный импульс двустороннему взаимодействию.

В рамках визита Касым-Жомарт Токаев также оставил запись в Книге почетных гостей резиденции Федерального президента Германии.