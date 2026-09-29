  • Главная
  • Новости
  • Казахстан и Германия подписали более 30 коммерческих документов

Казахстан и Германия подписали более 30 коммерческих документов

29 Сентября 2026, 23:25
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Akorda.kz 29 Сентября 2026, 23:25
29 Сентября 2026, 23:25
68
Фото: Akorda.kz

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с канцлером Германии Фридрихом Мерцем в Берлине подчеркнул, что в рамках содержательных переговоров с Федеральным канцлером Германии были достигнуты важные договоренности.

По словам Президента, есть все основания утверждать, что сегодняшние встречи прошли содержательно и плодотворно.

– В рамках переговоров было подписано более 30 коммерческих документов на общую сумму около 2 миллиардов долларов. Очевидно, что при эффективной реализации этих контрактов сотрудничество двух стран станет еще более прочным. Завтра я планирую посетить Баварию и встретиться с рядом высокопоставленных лиц. В ходе визита я приму участие в уникальном мероприятии – Казахстанско-баварском технологическом форуме. Рассчитываю, что эта встреча также будет способствовать укреплению партнерства наших стран, – поделился ожиданиями Касым-Жомарт Токаев.


В ходе переговоров также состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам регионального и глобального уровня. 

– Мы считаем, что любой конфликт необходимо решать мирным и дипломатическим путем. Это общая позиция наших стран. Кроме того, мы договорились о дальнейшем развитии диалога в формате «Центральная Азия – Германия». Казахстан намерен укреплять стратегическое партнерство с Германией, ориентированное на долгосрочные, взаимовыгодные и конкретные результаты, – подытожил Глава государства.

Самое читаемое

Наверх