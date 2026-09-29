Казахстан и Германия приняли Совместную декларацию

Совместная Декларация Президента Республики Казахстан и Президента Федеративной Республики Германия

По приглашению Его Превосходительства Президента Федеративной Республики Германия господина Франка-Вальтера Штайнмайера Его Превосходительство Президент Республики Казахстан господин Касым-Жомарт Токаев 29-30 сентября 2026 года посетил Федеративную Республику Германия в рамках официального визита. По этому случаю оба Президента принимают следующую Совместную декларацию:

Президенты высоко оценивают успешное сотрудничество между Республикой Казахстан и Федеративной Республикой Германия со времени обретения Казахстаном Независимости. Опираясь на накопленный за более чем три десятилетия опыт успешного сотрудничества, взаимное доверие и возрастающую интенсивность политического диалога на высшем уровне, они позитивно оценивают продолжение тесного сотрудничества.

Они признают достигнутый прогресс и подчеркивают важность продолжения реформ и дальнейшей модернизации в своих странах для создания стабильной правовой и благоприятной экономической среды при соблюдении принципов демократии, верховенства права, защиты прав человека, обеспечения безопасности инвестиций, независимости судебной системы и устойчивого развития.

Президенты подтверждают свою поддержку Стратегического регионального партнерства между Центральной Азией и Германией, начало которому было положено на первом саммите «Центральная Азия – Германия» 29 сентября 2023 года в Берлине и которое получило дальнейшее развитие на втором саммите 17 сентября 2024 года в Астане. Они высоко оценивают итоги встречи министров иностранных дел в данном формате 11 февраля 2026 года в Берлине и приветствуют планы проведения третьего саммита в ближайшее время.

Стороны приветствуют расширение всестороннего сотрудничества между государствами Центральной Азии, способствующего укреплению самостоятельности, устойчивости и благополучия региона.

Президенты подтверждают приверженность многостороннему сотрудничеству, а также основополагающим принципам международного права и Устава Организации Объединенных Наций, включая уважение суверенитета, независимости и территориальной целостности всех государств. Они подчеркивают важность урегулирования споров и конфликтов мирными, политическими и дипломатическими средствами.

Главы государств также подчеркивают необходимость скорейшего достижения всеобъемлющего, справедливого и прочного мира в Украине в соответствии с принципами Устава Организации Объединенных Наций.

Президенты рассматривают торгово-экономическое и инвестиционное сотрудничество как ключевую основу сотрудничества. Они подтверждают заинтересованность в увеличении взаимного товарооборота, расширении номенклатуры поставляемой продукции, наращивании инвестиций и локализации производства.

Главы государств приветствуют уже принятые меры по улучшению условий деятельности германских компаний в Казахстане, в том числе малых и средних предприятий, и выступают за проведение дальнейших реформ в этом направлении. Они отмечают общий интерес к сближению подходов в области стандартизации с учетом германских, европейских и международных норм.

Президенты отмечают значимый вклад Казахстанско-Германской межправительственной рабочей группы по торгово-экономическому сотрудничеству, Казахстанско-Германского делового совета, Берлинского Евразийского клуба, Представительства германской экономики в Центральной Азии, а также Восточного комитета германской экономики в развитие деловых связей и наращивание взаимного экспорта.

В целях углубления промышленной кооперации стороны приветствуют совместную Дорожную карту по развитию промышленного, технологического и сырьевого сотрудничества на 2026-2028 годы. Приоритетное внимание будет уделяться созданию совместных производств, добыче и переработке критически важных сырьевых материалов, увеличению добавленной стоимости продукции, создаваемой внутри страны, а также формированию надежных и устойчивых цепочек поставок.

Президенты приветствуют тесное взаимодействие в целях укрепления энергетической безопасности и диверсификации источников и маршрутов поставок энергоносителей, в том числе нефти и газа в Европу. Стороны намерены развивать сотрудничество в рамках Казахстанско-Германского энергетического диалога и через офис H2-Diplo в Астане в целях укрепления надежности энергоснабжения, развития энергетических коридоров, декарбонизации промышленности, расширения использования возобновляемых источников энергии и «зеленого» водорода.

Главы государств отмечают стратегическое значение Транскаспийского транспортного коридора для укрепления транспортной и торговой связанности Азии и Европы. Они приветствуют его дальнейшее развитие как надежного и конкурентоспособного маршрута, способствующего диверсификации транспортных связей, расширению торговли и укреплению экономической устойчивости. В этой связи Президенты приветствуют инициативы Казахстана, Германии и Европейского Союза, направленные на развитие транспортной инфраструктуры и укрепление взаимосвязанности.

Стороны рассматривают цифровизацию, искусственный интеллект, научные исследования и космическую деятельность как перспективные направления сотрудничества.

Президенты отмечают потенциал для дальнейшего развития сотрудничества в сфере сельского хозяйства и продовольствия с опорой на накопленный положительный опыт. Они придают большое значение реализации двусторонних и региональных проектов, а также инициативам частного бизнеса в данной сфере.

Главы государств с удовлетворением отмечают активизацию сотрудничества в сфере здравоохранения, в частности, в области медицинской науки, и приветствуют его дальнейшее расширение.

Учитывая серьезное воздействие изменения климата на доступность водных ресурсов и состояние экосистем, Президенты придают приоритетное значение сотрудничеству в области водных ресурсов, климата, охраны окружающей среды, сохранения биоразнообразия и устойчивого природопользования. Они рассматривают взаимодействие в этих сферах как важную составляющую двустороннего сотрудничества и Стратегического регионального партнерства между Центральной Азией и Германией, отмечая вклад инициативы Федерального правительства Германии «Green Central Asia».

Признавая необходимость регионального подхода к решению трансграничных климатических и экологических проблем, Президенты поддерживают работу по созданию партнерства между Германией и государствами Центральной Азии в сфере окружающей среды и климата, предусмотренного Берлинской декларацией министров иностранных дел государств Центральной Азии и Германии от 11 февраля 2026 года.

Президенты приветствуют сотрудничество между Министерством водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан и германской отраслевой ассоциацией «German Water Partnership». Стороны придают большое значение совместным проектам в водной сфере.

Президенты выступают за углубление сотрудничества в сферах культуры, молодежной политики, спорта, науки и образования. Они приветствуют расширение прямых связей между научными учреждениями и высшими учебными заведениями, реализацию совместных исследовательских проектов, содействие академической мобильности и подготовке высококвалифицированных специалистов. Особое значение придается дальнейшему развитию Казахстанско-Немецкого университета в Алматы, в том числе путем возможного создания нового кампуса, созданию Казахстанско-Германской школы в Астане и сотрудничеству в сфере технического и профессионального образования. Стороны также подтверждают заинтересованность в расширении преподавания и изучения немецкого языка в школах и высших учебных заведениях Казахстана.

Главы государств приветствуют инициативу по созданию Казахстанско-Германского форума будущего – площадки для диалога молодых специалистов и будущих руководителей по вопросам устойчивого развития, энергетики, цифровизации и искусственного интеллекта. Они поддерживают проведение первого форума летом 2027 года в Федеральной земле Саар и возможность проведения последующего форума в 2028 году в Казахстане.

Президенты выступают за укрепление связей между гражданскими обществами двух стран, отмечая важную роль немецкой общины Казахстана в сближении народов и развитии культурного и межчеловеческого сотрудничества. В этом контексте они высоко оценивают деятельность Межправительственной комиссии по вопросам этнических немцев, проживающих в Республике Казахстан.

Главы государств приветствуют успешное завершение переговоров по Соглашению между Республикой Казахстан и Европейским Союзом об упрощении выдачи виз как важный шаг к укреплению межчеловеческих контактов, а также по реализации Соглашения о реадмиссии.

Главы государств отмечают прогресс по ключевым направлениям Стратегического регионального партнерства, включая экономику и энергетику, транспорт и региональное сотрудничество, устойчивость, климат и окружающую среду, а также контакты между гражданскими обществами. Они подтверждают приверженность дальнейшему укреплению формата «Центральная Азия – Германия» как платформы для долгосрочного сотрудничества, ориентированного на конкретные результаты.

Президенты также отмечают обоюдную заинтересованность в дальнейшем укреплении двустороннего сотрудничества посредством продолжения доверительного политического диалога и расширения отношений, прежде всего, в торгово-экономической сфере, а также в области науки, образования и культуры.