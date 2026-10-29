Казахстан и Германия расширяют сотрудничество в АПК
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Казахстан и Германия намерены укреплять сотрудничество в агропромышленном комплексе. Перспективы партнёрства обсудили вице-министр сельского хозяйства РК Таласбек Канафин и статс-секретарь Федерального министерства сельского хозяйства Германии Мартина Энгльхардт-Копф.
По итогам 2025 года товарооборот сельхозпродукции между странами вырос на 23%, а экспорт казахстанской продукции — на 38%. За январь–август 2026 года двусторонний товарооборот увеличился ещё на 11,6%.
Среди ключевых направлений сотрудничества — молочное и племенное животноводство, семеноводство, селекция, органическое сельское хозяйство и внедрение современных агротехнологий.
В рамках проекта KFM обучение прошли более 400 специалистов молочной отрасли. Также ведётся работа по созданию Регионального центра устойчивого земледелия для стран Центральной Азии.
Развивается и промышленная кооперация: в Казахстане локализовано производство сельхозтехники CLAAS. С момента запуска проекта выпущено около 2,1 тыс. единиц техники общей стоимостью порядка 270 млрд тенге.
Кроме того, до конца 2026 года планируется импорт из Германии 5 тыс. голов крупного рогатого скота голштино-фризской породы на сумму около 6 млрд тенге. В сотрудничестве с германской компанией PETKUS казахстанские аграрии и научные учреждения также приобрели 15 единиц оборудования для подготовки семян стоимостью 2,9 млрд тенге.
По итогам встречи стороны договорились продолжить обмен опытом и развивать совместные проекты для повышения эффективности сельского хозяйства.
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