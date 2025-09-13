Состоялись переговоры между министерством транспорта Республики Казахстан и Бюро транспорта и логистики Гонконга о развитии воздушного сообщения, передаёт BAQ.KZ.

По итогам встречи авиакомпаниям обеих стран увеличено количество рейсов с 7 до 14 в неделю. Из них 7 рейсов будут выполняться с пятой степенью "свободы воздуха", что позволит казахстанским перевозчикам использовать возможности аэропорта Гонконга, а гонконгским авиакомпаниям — казахстанских воздушных гаваней.

Кроме того, по информации министерства транспорта, представитель авиакомпании Cathay, одного из крупнейших мировых пассажирских и грузовых перевозчиков, сообщил о планах запуска прямых рейсов в Казахстан с учетом прибытия новых воздушных судов.

Расширение соглашений и увеличение рейсов призваны укрепить торгово-экономическое, деловое и туристическое сотрудничество между Казахстаном и Гонконгом.

Отметим, что авиакомпания Cathay выполняет полеты более чем по 100 направлениям по всему миру, располагает флотом из более чем 170 воздушных судов и продолжает расширять парк.