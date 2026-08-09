Казахстан и Греция обсудили безопасность КТК и поставки нефти в Европу

Министры иностранных дел Казахстана и Греции Ермек Кошербаев и Георгиос Герапетритис обсудили безопасность Каспийского трубопроводного консорциума (КТК), по которому казахстанская нефть поступает на европейские рынки. Телефонный разговор состоялся на фоне роста угроз для судоходства в Черном море.

Стороны подчеркнули, что стабильная работа КТК напрямую зависит от безопасной морской навигации. По словам министров, любые действия, способные нарушить работу маршрута, недопустимы.

Кошербаев и Герапетритис также обсудили торгово-экономическое сотрудничество и другие направления двусторонних отношений. Стороны договорились продолжать политический диалог и поддерживать контакты на высоком уровне.