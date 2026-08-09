Казахстан и Греция обсудили безопасность КТК и поставки нефти в Европу
9 Августа 2026, 04:14
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9 Августа 2026, 04:149 Августа 2026, 04:14
706Фото: МИД РК
Министры иностранных дел Казахстана и Греции Ермек Кошербаев и Георгиос Герапетритис обсудили безопасность Каспийского трубопроводного консорциума (КТК), по которому казахстанская нефть поступает на европейские рынки. Телефонный разговор состоялся на фоне роста угроз для судоходства в Черном море.
Стороны подчеркнули, что стабильная работа КТК напрямую зависит от безопасной морской навигации. По словам министров, любые действия, способные нарушить работу маршрута, недопустимы.
Кошербаев и Герапетритис также обсудили торгово-экономическое сотрудничество и другие направления двусторонних отношений. Стороны договорились продолжать политический диалог и поддерживать контакты на высоком уровне.
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