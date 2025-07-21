Олжас Бектенов обсудил с министром экономики Грузии Мариам Квривишвили укрепление торгово-экономического сотрудничества и развитие Транскаспийского маршрута, передает BAQ.KZ.

Премьер-министр Олжас Бектенов провел встречу с министром экономики и устойчивого развития Грузии Мариам Квривишвили.

Рассмотрены вопросы двустороннего сотрудничества, включая развитие торговли и инвестиций, реализацию инфраструктурных проектов, расширение транспортно-логистических связей, в том числе в рамках Транскаспийского международного транспортного маршрута (ТМТМ), а также увеличение товарооборота в АПК.

Премьер-министр подчеркнул, что Казахстан рассматривает Грузию как надежного экономического партнера, с которым выстраивается устойчивый и взаимовыгодный диалог.

За январь-май 2025 года товарооборот между странами составил $75,2 млн, что на 35,7% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

В ходе встречи внимание было уделено укреплению транспортно-логистического взаимодействия. За первое полугодие 2025 года объем железнодорожных грузоперевозок между странами превысил 159,5 тыс. тонн, что больше на 67% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.

Важным шагом в развитии ТМТМ стал запуск нового казахстанского контейнерного терминала в грузинском порту Поти с проектной мощностью 120 тыс. ДФЭ в год, построенного компанией PTC Holding. Это первый казахстанский инфраструктурный проект, реализованный на территории одного из ключевых морских хабов Грузии.

"Это яркий пример успешной совместной работы, который призван сыграть важную роль в увеличении объемов грузопотока по Среднему коридору. Важно отметить, что данный проект гармонично дополняет уже действующую инфраструктуру Казахстана в рамках ТМТМ, включая логистические терминалы в китайских городах Ляньюньган и Сиань. Таким образом, создается единая, последовательная логистическая цепочка, связывающая Восточную Азию с Европой", — отметил Олжас Бектенов.

Дальнейшее развитие маршрута позволит повысить эффективность коридора, привлечь дополнительные транзитные грузы и инвестиции, а также укрепить позиции Казахстана и Грузии как ключевых логистических центров региона.

Кроме того, обсуждены возможности расширения мощностей Батумского нефтяного терминала и порта, а также увеличение поставок казахстанской сельхозпродукции – зерна, муки, мясо-молочных и кондитерских изделий – на грузинский рынок

Министр экономики и устойчивого развития Грузии Мариам Квривишвили отметила важность расширения партнерства с Казахстаном в сферах торговли, туризма и логистической инфраструктуры. При этом подчеркнута значимость укрепления туристических связей, стимулирования экономического роста и развития транспортной сети.

По итогам встречи стороны подтвердили готовность реализовать достигнутые договоренности и продолжить работу в рамках Межправительственной комиссии.