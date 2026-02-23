Глава государства Касым-Жомарт Токаев, провел телефонный разговор с Премьер-министром Грузии Ираклием Кобахидзе, передает BAQ.KZ со ссылкой на Акорду.

В ходе разговора, состоявшегося по инициативе грузинской стороны, Касым-Жомарт Токаев и Ираклий Кобахидзе обсудили текущее состояние и перспективы дальнейшего развития казахско-грузинских отношений.

Собеседники подтвердили приверженность укреплению сотрудничества по широкому спектру вопросов двусторонней и многосторонней повестки дня.

Особое внимание было уделено расширению взаимодействия в торгово-экономической и инвестиционной сферах с акцентом на приоритетные направления – транзитно-транспортные связи, энергетику и туризм.

Также состоялся обмен мнениями по актуальным международным и региональным вопросам.

Стороны договорились активизировать контакты на высшем уровне.