Казахстан и Грузия намерены активизировать контакты на высшем уровне
Сегодня 2026, 17:07
Глава государства Касым-Жомарт Токаев, провел телефонный разговор с Премьер-министром Грузии Ираклием Кобахидзе, передает BAQ.KZ со ссылкой на Акорду.
В ходе разговора, состоявшегося по инициативе грузинской стороны, Касым-Жомарт Токаев и Ираклий Кобахидзе обсудили текущее состояние и перспективы дальнейшего развития казахско-грузинских отношений.
Собеседники подтвердили приверженность укреплению сотрудничества по широкому спектру вопросов двусторонней и многосторонней повестки дня.
Особое внимание было уделено расширению взаимодействия в торгово-экономической и инвестиционной сферах с акцентом на приоритетные направления – транзитно-транспортные связи, энергетику и туризм.
Также состоялся обмен мнениями по актуальным международным и региональным вопросам.
Стороны договорились активизировать контакты на высшем уровне.
