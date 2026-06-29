Казахстан и Грузия подписали меморандумы о сотрудничестве в сфере культуры, туризма и цифровизации

По итогам официальных переговоров между Казахстаном и Грузией представители двух стран подписали ряд межгосударственных и межведомственных документов, направленных на расширение двустороннего сотрудничества.

Делегации Казахстана и Грузии обменялись тремя меморандумами о взаимопонимании, которые охватывают сферы культуры, цифрового развития и туризма.

Первый документ предусматривает развитие сотрудничества между Министерством культуры и информации Республики Казахстан и Министерством культуры Грузии в области культуры.

Второй меморандум заключен между Министерством искусственного интеллекта и цифрового развития Республики Казахстан и Министерством экономики и устойчивого развития Грузии. Документ направлен на развитие взаимодействия в сфере цифровых технологий и инноваций.

Третье соглашение подписали Министерство туризма и спорта Казахстана и Министерство экономики и устойчивого развития Грузии. Оно предусматривает расширение сотрудничества в туристической отрасли и развитие совместных проектов.

Подписание документов стало частью официального визита премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе в Казахстан.

Ожидается, что достигнутые договоренности будут способствовать укреплению двусторонних отношений, развитию культурных обменов, цифровой трансформации и увеличению туристических потоков между Казахстаном и Грузией.