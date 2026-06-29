Казахстан и Грузия подписали меморандумы о сотрудничестве в сфере культуры, туризма и цифровизации
Документы подписаны по итогам переговоров Касым-Жомарта Токаева и премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе в Астане.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
По итогам официальных переговоров между Казахстаном и Грузией представители двух стран подписали ряд межгосударственных и межведомственных документов, направленных на расширение двустороннего сотрудничества.
Делегации Казахстана и Грузии обменялись тремя меморандумами о взаимопонимании, которые охватывают сферы культуры, цифрового развития и туризма.
Первый документ предусматривает развитие сотрудничества между Министерством культуры и информации Республики Казахстан и Министерством культуры Грузии в области культуры.
Второй меморандум заключен между Министерством искусственного интеллекта и цифрового развития Республики Казахстан и Министерством экономики и устойчивого развития Грузии. Документ направлен на развитие взаимодействия в сфере цифровых технологий и инноваций.
Третье соглашение подписали Министерство туризма и спорта Казахстана и Министерство экономики и устойчивого развития Грузии. Оно предусматривает расширение сотрудничества в туристической отрасли и развитие совместных проектов.
Подписание документов стало частью официального визита премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе в Казахстан.
Ожидается, что достигнутые договоренности будут способствовать укреплению двусторонних отношений, развитию культурных обменов, цифровой трансформации и увеличению туристических потоков между Казахстаном и Грузией.
Самое читаемое
- Крушение вертолета крупнейшей нефтяной компании: никто не выжил
- В Астане обрушился потолок в столовой старого вокзала: в КТЖ сделали заявление
- Минэнерго ответило на жалобы из-за очередей за автогазом в Мангистау
- Осужденных по делу Яны Легкодимовой этапировали в «Черный беркут»
- Во Франции от аномальной жары погибли уже около тысячи человек