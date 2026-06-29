Казахстан и Грузия стали стратегическими партнерами

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе провели переговоры с участием официальных делегаций, по итогам которых обсудили дальнейшее развитие двустороннего сотрудничества и подписали Совместное заявление об установлении стратегического партнерства между двумя странами.

Глава государства подчеркнул, что Казахстан рассматривает Грузию как одного из ключевых партнеров на Южном Кавказе.

"Наши страны объединяют глубокие исторические корни, общие культурные ценности и прочные связи между народами, которые являются основой нашего тесного партнерства. Мы только что провели плодотворный обмен мнениями, в ходе которого вновь подтвердили общую приверженность развитию двустороннего сотрудничества", – отметил Касым-Жомарт Токаев.

Президент выразил уверенность, что подписанное Совместное заявление станет основой для дальнейшего укрепления отношений.

По его словам, Казахстан намерен разработать совместную с Грузией дорожную карту сотрудничества, которая охватит энергетику, инвестиции, транспорт, сельское хозяйство, цифровизацию, туризм и другие перспективные направления.

Одной из ключевых тем переговоров стало развитие торгово-экономического сотрудничества.

Как отметил Глава государства, Казахстан уже инвестировал в экономику Грузии более 500 миллионов долларов и остается одним из крупнейших иностранных инвесторов страны.

"Торгово-инвестиционное взаимодействие остается основой казахско-грузинских отношений. Несмотря на глобальную нестабильность, двусторонний товарооборот имеет потенциал для дальнейшего роста. Мы намерены наращивать объемы транспортировки нефти по нефтепроводу Баку – Тбилиси – Джейхан", – заявил Президент.

Особое внимание стороны уделили развитию Транскаспийского международного транспортного маршрута (ТМТМ).

За последние пять лет объем транзитных перевозок по этому коридору увеличился в 3,5 раза, а к 2029 году планируется довести количество контейнерных поездов до 3 тысяч.

Казахстан также заинтересован в расширении присутствия в грузинских портах. Помимо Батуми, перспективными названы мультимодальный терминал в Поти, открытый при участии казахстанских инвесторов, а также порт Анаклия.

Еще одним перспективным направлением сотрудничества станет цифровая экономика. Стороны подтвердили готовность обмениваться опытом в сфере электронного правительства, онлайн-госуслуг и GovTech-решений.

Кроме того, Казахстан пригласил грузинские стартапы и технологические компании к участию в программах Astana Hub и других региональных инновационных проектах.

Во время переговоров обсуждалось и развитие гуманитарного сотрудничества. Особое внимание было уделено взаимодействию в сфере здравоохранения, образования, культуры и туризма.

Президент отметил, что Грузия остается одним из самых популярных зарубежных направлений для казахстанских туристов, выразив надежду на увеличение числа гостей из Грузии в Казахстан. Также Касым-Жомарт Токаев предложил провести перекрестные Дни культуры Казахстана и Грузии, которые должны способствовать дальнейшему укреплению отношений между народами двух стран.